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13:10  15 января 2018 7

Актив отделения КПРФ в Сургуте — северной столице УрФО — бойкотировал кампанию Грудинина

Первомайская демонстрация на проспекте Ленина. Сургут, 1мая, кпрф, демонстрация, совесть
Захватившие КПРФ в Сургуте члены «Совести» без восторга восприняли выдвижение Грудинина на выборы президента РоссииФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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Общественная организация «Совесть», члены которой составляют костяк отделения КПРФ в Сургуте, игнорирует президентскую кампанию Павла Грудинина, представляющего коммунистов на выборах главы государства. Об этом «URA.RU» сообщили несколько источников, знакомых с ситуацией.

По версии инсайдеров, в организации «Совесть» негативно оценили выдвижение Павла Грудинина, а после последних скандалов с поездкой кандидата в Европу и счетами в иностранных банках и вовсе решили бойкотировать мероприятия в рамках предвыборной кампании кандидата. «Организация „Совесть“ обличала олигархов, коррумпированные связи людей у власти, а сейчас ее вынуждают нарушить свои принципы. Лидеры дали неформальное распоряжение игнорировать агитационную кампанию», — говорит источник «URA.RU».

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В подтверждение инсайдер приводит отсутствие массовых акций протеста (то, чем прославилась «Совесть», когда ушла в политику), а также полное игнорирование хода предвыборной гонки в паблике организации в соцсети, где ранее публиковалась информация о любых действиях активистов.

Один из лидеров «Совести» Сергей Чичканов, отвечающий в организации за взаимодействие со СМИ, отказался комментировать эту информацию. «Я не уполномочен говорить по теме выборов президента», — сказал Чичканов. Второй секретарь окружкома КПРФ в ХМАО Иван Левченко заявил агентству, что «Совесть» является активным участником кампании.

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«Это провокация членов правительства, которые боятся „Совести“. „Совесть“ впереди планеты всей в агитации за Грудинина. Они даже привели к нам людей из „Молодой гвардии“, чего раньше никогда не было», — заявил Левченко, отметив, что в регионе уже началась активная фаза агитации за кандидата от КПРФ.

«Совесть» считается самой радикально настроенной и многочисленной молодежной группировкой в регионе. «Совесть» официально насчитывает более тысячи активистов. У организации также есть, по разным оценкам, порядка двух тысяч сторонников. «Совесть» скандально прославилась массовыми драками с кавказцами. Из-за конфликта с диаспорами организация была ликвидирована, а позднее ее реанимировали как политический проект — активисты «Совести» вошли в состав городского отделения КПРФ в Сургуте.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
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