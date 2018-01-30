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Главные новости Пермского края
00:12  30 января 2018 0

Решетникова «отправляют» обратно Москву

Элита разгадывает, что будет после победы Путина. Политологам интересны последствия слухов
Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
Гайдаровский форум-2018. Второй день. Москва, решетников максим
Максим Решетников возглавляет Прикамье почти год. И вот земляки уже разглядели в губернаторе интересные перспективыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Затишье после новогодних праздников относительно крупных проектов и отсутствие политической повестки породили неожиданный информационный фон вокруг губернатора Пермского края Максима Решетникова. Главе Прикамья все чаще приписывают перспективы возвращения в Москву. Причем наблюдатели по-разному воспринимают подобные обсуждения и их влияние на позиции региональных властей.

С начала года усилились кулуарные разговоры о том, что губернатор Прикамья вскоре может вернуться в столицу. И связывают это, прежде всего, с версией, что Владимир Путин в случае своего переизбрания реформирует или как минимум омолодит правительство РФ. И тогда губернаторы-технократы, возглавившие регионы в прошлом году, могут быть весьма востребованы.

Из кабинетных и ресторанных разговоров эти слухи уже материализуются в Telegram. Канал «Политов» (очевидно, названный в честь «политического» заместителя главы администрации губернатора Леонида Политова) предложил версию, что сегодняшний мэр Москвы Сергей Собянин станет первым вице-премьером правительства РФ. А Решетников входит в круг влияния именно этого федерального политика.

Красноярский экономический форум 2017. Второй день. Красноярск, басаргин виктор
Виктор Басаргин свои пять лет отработал «на чемоданах»
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Ему, конечно, уже в должности первого зама нужен будет специалист финансово-экономического толка высшей категории. Максим Решетников — идеальный кандидат», — с полной уверенностью пишет «Политов».

Собеседник, близкий к властям региона, считает, что все-таки нет реальных признаков скорого ухода губернатора, а значит слухи распространяют с негативной целью: «Сегодня Решетников задает всем как минимум трехлетний горизонт планирования, некоторые проекты и на 10 лет рассчитаны. Видимо, кто-то не готов к такой работе, не хочет отвечать за результат и пытается куда-нибудь „убрать“ губернатора».

Предыдущие два губернатора — Олег Чиркунов и «варяг» Виктор Басаргин — отличились тем, что долгие годы жили и работали в атмосфере постоянных проводов. Но у них были серьезные конфликты со значительной частью пермской политической элиты. Чиркунову особенно «доставалось» во времена пермской «культурной революции» и сотрудничества с галеристом Маратом Гельманом. А Басаргин оказался под ударом через полгода после начала работы — когда по обвинению в коррупции был арестован потенциальный премьер правительства Прикамья Роман Панов.

Ноу-хау сегодняшней ситуации заключается в том, что пермская элита внешне поддерживает Решетникова, к тому же он (в отличие от предшественников) прошел через выборы. И сулят ему не отставку, а на повышение.

Визит полпреда Юрия Трутнева и врио губернатора Пермского края Максима Решетникова в СДЮСШ "Киокушинкай". Пермь, трутнев юрий
Юрий Трутнев сегодня остается самым заметным пермяком в федеральной политике
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Во всех регионах губернаторов периодически «отправляют» на повышение. Разговоры о возможном переходе на федеральный уровень не вредят главе Прикамья — полагает политолог Ксения Пунина. «Пермяки уже перестали быть в чем-то уверены. Обсуждения, что Максим Решетников перейдет в федеральное правительство, возникли сразу после его назначения. Они, скорее, в плюс губернатору. Возможно, имеют место ожидания появления пермских политиков на федеральном уровне. Ведь у нас есть пример Юрия Трутнева: сильного губернатора забрали, но он сохраняет лояльность родному региону», — отмечает эксперт.

Впрочем, не стоит забывать, что формировать федеральное правительство будет президент — рассуждает политтехнолог Дмитрий Логинов. «Это тот случай, когда слухи и домыслы, а тем более публикации Telegram-каналов не играют никакой роли. Обсуждения будущего губернатора — это нормальный процесс. И глава региона от этого ни плюсов, ни минусов не получает», — говорит собеседник.

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© Служба новостей «URA.RU»
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