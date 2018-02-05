Министр Васильева отправила в Челябинск ревизоров с местью

18:49 05 февраля 2018 0

От карьеры министра образования РФ зависит будущее двух челябинских вузов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Два крупных уральских университета Рособрнадзор включил в план проверок на 2018 годы (опубликован на сайте структуры). По итогам аудита будут сделаны кадровые выводы, которые повлияют на власть в самих вузах. Решения зависят и от будущего состава правительства РФ.

В апреле ревизоры приедут в Южно-Уральский государственный педагогический университет. Предмет проверки — лицензионный контроль и контроль за качеством образования. Но преподаватели связывают ее с предстоящими выборами ректора. В октябре 2017 года комиссия Минобразования РФ отклонила все кандидатуры на пост руководителя вуза, в том числе действующего ректора Владимира Садырина. И.о. ректора ЮУГПУ была назначена доктор исторических наук, преподаватель Челябинского государственного университета Галина Чумаченко. Ее называют протеже министра образования РФ Ольги Васильевой. Они знакомы с тех времен, когда Чумаченко в Москве защищала докторскую, а Васильева была ее оппонентом.

По словам источника, Галина Чумаченко с того времени когда ее назначили и. о. ректора, уже дважды встречалась с министром.

«Обещают такую проверку, какой не было никогда. Поднимут все! Никто из руководителей нашего вуза не был так вхож к федеральному министру, как Чумаченко, — рассказывают в педуниверситете — Очень некрасиво поступили с Владимиром Садыриным. Ему даже никакой должности не предложили, а он сделал для вуза очень много». В конце февраля истекают краткосрочные контракты, заключенные с проректорами после назначения Галины Чумаченко. Информации о том, кто продолжит работу, пока нет.

«Очень некрасиво поступили с Владимиром Садыриным» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Об этом надо будет говорить в марте», — заявили «URA.RU» в пресс-службе педуниверситета, в ответ на просьбу прокомментировать истечение контрактов. В самом вузе считают, что вопрос о Чумаченко, как о будущем ректоре уже решен. Результаты аудита ей будут нужны для того, чтобы получить рычаг влияния на преподавательский состав во время выборов. Еще одной из версий называют подготовку к слиянию с Челябинским государственным университетом (ЧелГУ), если итоги ревизии будут неутешительными.

Источник «URA.RU», близкий в Минобрнауки, сообщил, что объединение педагогического университета с ЧелГУ не входит в планы министерства. «Что касается Чумаченко, то окончательного решения по ней еще не принято», — продолжила собеседница. По ее словам, даже личное знакомство с министром Ольгой Васильевой не может дать Галине Чумаченко гарантий. «Еще неизвестно, сохранит ли Васильева пост министра после президентских выборов, когда будут формировать правительство заново».

Виктор Литовченко (слева) как и его брат Анатолий Литовченко (справа) — креатуры минсельхоза РФ и областных властей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Южно-Уральском государственном аграрном университете, учредителем которого является Министерство сельского хозяйства РФ, проверка пройдет в августе. Осенью в вузе разгорелся скандал — против двух проекторов Сергея Золотых и Константина Сазонова были возбуждены уголовные дела по факту мошенничества. Поводом стали возможные нарушения при обучении иностранных студентов, которых использовали как гастарбайтеров. Жалоба сначала была на ректора вуза Виктора Литовченко, но силовики пришли к его замам. Дело в итоге закрыли, уволенные проректоры восстановились по суду, но в университете растет недовольство ректоров.

Аграрный университет был образован в 2014 году путем слияния двух вузов — Челябинской государственной агроинженерной академия (ЧГАА) и Уральской государственной академии ветеринарной медицины (УГАВМ) в Троицке. Возглавил новый вуз Виктор Литовченко, ранее руководивший ветеринарной академией.

«Виктор Литовченко — это креатура минсельхоза РФ и областных властей. Его брат, депутат Госдумы Анатолий Литовченко, также пользуется этой поддержкой, — рассказал «URA.RU» один из преподавателей вуза. — Но проверять вуз будет Минобразования РФ, куда уже ушли жалобы из Челябинска.

Здесь возможен конфликт между двумя федеральными министерствами. Если найдут нарушения, а найдут обязательно, оставшиеся еще от прежнего руководства, плюс «косяки» самого Литовченко, это станет поводом для его отставки».

Сам ректор относится к предстоящей проверке спокойно.

«Проверка должна была пройти еще в 2016 году, — рассказал „URA.RU“ Виктор Литовченко. — Но я попросил Минобразования РФ отложить ее, потому что только-только состоялось объединение. Сейчас пришло время. Это нормальный процесс. На то и щука, чтобы карась не дремал!».