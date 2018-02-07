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07 февраля 2018
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Главные новости Москвы
02:35  07 февраля 2018 0

Резня в школах ударила по всем губернаторам

Доклад «Петербургской политики»: элиты регионов мечтали о перезагрузке. И просчитались
Станислав Захаркин
© Служба новостей «URA.RU»
«Детская тема» очень важна для российских властей, сделавших ставку на образ будущегоФото: kremlin.ru
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Выборы президента России в марте 2018 года
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Поножовщина в российских школах — стала основной повесткой регионов, а приговор экс-руководителю Кировской области Никите Белых рассеял иллюзии местных элит. К таким выводам пришли эксперты фонда «Петербургская политика» в ежемесячном рейтинге социальной устойчивости регионов. В нем же прогнозируется: не все назначенные в 2017 году губернаторы доживут даже до Единого дня голосования в 2018-м.

Регионы почти не почувствовали начала президентской избирательной кампании, отмечают авторы доклада.

«Судя по информации с мест, региональные администрации с неодинаковой степенью тщательности отнеслись к задачам обеспечения качества сбора подписей и подготовки массовых акций 3 февраля, однако это не повлияло на ход предвыборной кампании и ее повестку», — говорится в рейтинге устойчивости.

Баннер 2018марта. Выборы-2018. Челябинск, выборы, 2018марта
Регионы не почувствовали начала избирательной кампании
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Более важным для местных чиновников стала «школьная повестка». «Чувствительной темой оказался поток новостей по теме российских школьников, способных оказать влияние на уровень социального оптимизма накануне выборов с учетом особой значимости „детской“ темы для общественного мнения», — говорят авторы доклада.

Резня в школах Перми и Улан-Удэ заставила реагировать губернаторов по всей России. Так, пермские власти оперативно разработали предложения по внесению поправок в федеральное законодательство — в том числе по контролю над проблемными подростками со стороны комиссий по делам несовершеннолетних. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев требовал усилить эффективность работы школьных психологов, глава Волгоградской области Андрей Бочаров призывал защитить граждан от действий психически больных людей, а руководитель Кемеровской области Аман Тулеев просил родителей проверять рюкзаки детей.

10-летие ООО "Агро-Клевер".Село Мальцево. Шадринский район. Курганская обл, школьники, дети
Взрослым может не понравиться вовлечение детей в политику, считают эксперты
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В «школьную тему» вписалась и инициатива по проведению опросов в образовательных учреждениях, моментально получившая негативную реакцию россиян. «Если у людей возникает ощущение, что дети в опасности и только власть способна от нее спасти, то повестка поворачивается в одну сторону, если же граждане начинают думать, что детей хотят использовать в неблаговидных целях — то дискуссия идет совсем в другую сторону», — рассказал «URA.RU» один из авторов доклада глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Еще одной ключевой темой месяца стал приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, считают авторы доклада. «Предвыборное форсирование судебных процессов над Никитой Белых, Вячеславом Гайзером (экс-главой Коми), Александром Хорошавиным (экс-губернатором Сахалина) снизили уровень ожиданий относительно масштабной амнистии после выборов. Декабрьские сообщения о возможности такой амнистии, появившиеся после приговора (экс-министру финансов — прим. ред.) Алексею Улюкаеву, вызвали значительный интерес со стороны региональных элит, поскольку давали шанс на разрядку обстановки», — говорится в докладе.

Гайдаровский форум-2016. Второй день. Москва., белых никита
Приговор экс-губернатору Кировской области Никите Белых взволновал региональные элиты
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Виноградов считает, что приговоры чиновникам идут вне контекста избирательной кампании. «Электоральный эффект дает собственно факт ареста, а приговор обществу менее интересен. Это скорее демонстрация активности правоохранителей накануне переформатирования правительства», — говорит политолог.

Кроме того, по мнению авторов доклада, есть сразу несколько тем, которые на фоне предвыборной кампании ушли в тень, но обязательно вернутся в повестку после 18 марта. Среди них — кадровые решения по губернаторам, чей срок полномочий заканчивается в 2018 году, заявление Федерального казначейства о намерении ввести в Хакассии и Костромской области внешнее управление из-за накопленных долгов и слухи о том, что часть врио, назначенных осенью, могут не доработать до выборов в своих регионах.

XVII съезд партии "Единая Россия", первый день. Москва, васильев владимир
Многие осенние врио могут не досидеть до выборов в сентябре, предположили в «Петербургской политике»
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Последнее являются элементом психологического давления — в том числе со стороны местных элит, часто не смирившихся с появлением «варягов», говорится в докладе. Такие же слухи ходили и по врио назначенным весной 2017 года, однако все они успешно прошли через выборы, отмечает политолог Андрей Колядин. «Если президент делает ставку на кого-то и выдвигает человека в качестве врио, то это значит, что он фактически настаивает на своем решении», — говорит политолог.

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