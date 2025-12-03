Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Водители в Екатеринбурге смогут оплачивать парковку позже: что известно про новую систему

На платных парковках Екатеринбурга введут систему постоплаты
03 декабря 2025 в 05:52
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Нововведение затронет все муниципальные парковки

Нововведение затронет все муниципальные парковки

Фото: Илья Московец © URA.RU

Екатеринбург до конца года внедрит систему постоплаты на платных парковках, позволяющую оплатить стоянку в течение текущих суток. Об этом сообщает пресс-служба городской думы, ссылаясь на решение совместного заседания комиссий по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

«В следующем году планируется предусмотреть льготы для отдельных категорий жителей», — цитата главы дептранса мэрии города Игоря Ощепкова выложена на сайте ведомства. По его словам, мера также позволит снизить количество штрафов за неоплаченную парковку, хотя ранее это приносило значительные доходы в бюджет Екатеринбурга.

Помимо внедрения постоплаты, депутаты предложили рассмотреть возможность введения льготных ставок для многодетных семей и продажи абонементов. По данным местных властей, с июля по октябрь текущего года в Екатеринбурге было собрано почти 48 млн рублей штрафов за неоплаченную парковку, что превышает суммы, полученные в двух предыдущих годах.

Продолжение после рекламы

Решение о постоплате на парковках принимается на фоне масштабной транспортной реформы в областном центре. Администрация в 2025–2026 годах закладывает рекордные суммы — до 18 млрд рублей — на развитие общественного транспорта, обновление подвижного состава и переход перевозчиков на брутто-контракты, инициированные городскими властями.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал