Водители в Екатеринбурге смогут оплачивать парковку позже: что известно про новую систему
Нововведение затронет все муниципальные парковки
Фото: Илья Московец © URA.RU
Екатеринбург до конца года внедрит систему постоплаты на платных парковках, позволяющую оплатить стоянку в течение текущих суток. Об этом сообщает пресс-служба городской думы, ссылаясь на решение совместного заседания комиссий по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.
«В следующем году планируется предусмотреть льготы для отдельных категорий жителей», — цитата главы дептранса мэрии города Игоря Ощепкова выложена на сайте ведомства. По его словам, мера также позволит снизить количество штрафов за неоплаченную парковку, хотя ранее это приносило значительные доходы в бюджет Екатеринбурга.
Помимо внедрения постоплаты, депутаты предложили рассмотреть возможность введения льготных ставок для многодетных семей и продажи абонементов. По данным местных властей, с июля по октябрь текущего года в Екатеринбурге было собрано почти 48 млн рублей штрафов за неоплаченную парковку, что превышает суммы, полученные в двух предыдущих годах.
Решение о постоплате на парковках принимается на фоне масштабной транспортной реформы в областном центре. Администрация в 2025–2026 годах закладывает рекордные суммы — до 18 млрд рублей — на развитие общественного транспорта, обновление подвижного состава и переход перевозчиков на брутто-контракты, инициированные городскими властями.
