Водители в Екатеринбурге смогут оплачивать парковку позже: что известно про новую систему

Екатеринбург до конца года внедрит систему постоплаты на платных парковках, позволяющую оплатить стоянку в течение текущих суток. Об этом сообщает пресс-служба городской думы, ссылаясь на решение совместного заседания комиссий по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

«В следующем году планируется предусмотреть льготы для отдельных категорий жителей», — цитата главы дептранса мэрии города Игоря Ощепкова выложена на сайте ведомства. По его словам, мера также позволит снизить количество штрафов за неоплаченную парковку, хотя ранее это приносило значительные доходы в бюджет Екатеринбурга.

Помимо внедрения постоплаты, депутаты предложили рассмотреть возможность введения льготных ставок для многодетных семей и продажи абонементов. По данным местных властей, с июля по октябрь текущего года в Екатеринбурге было собрано почти 48 млн рублей штрафов за неоплаченную парковку, что превышает суммы, полученные в двух предыдущих годах.

