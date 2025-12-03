Морозы ожидаются в ЯНАО к концу недели Фото: Илья Московец © URA.RU

К предстоящим выходным на территории ЯНАО ожидается понижение температуры до 37 градуса ниже нуля. Существенное похолодание без осадков будет в Новом Уренгое, Салехарде, Надыме и Ноябрьске. Соответствующий прогноз сделали синоптики «Гисметео».

«В Новом Уреньге в субботу, 6 декабря, в ночные часы ожидается до 36 градусов мороза. На следующий день прогнозируется понижение до 37 ниже нуля. Осадков при этом не будет», — уточнили метеорологи.

В Салехарде будет теплее — в субботу до 28 градусов мороза, к концу воскресенья — 31. Также обойдется без осадков.

В Надыме в предстоящие выходные прогнозируется похолодание до 31 градуса. Однако к концу недели пойдет небольшой снег. В Ноябрьске понижение до 34 градусов ниже нуля. Снег вероятен в субботу.

Как сообщало URA.RU ранее, в среду, 3 декабря 2025 года ученые не обещают возникновения магнитной бури, однако вероятность ее появления увеличивается до 41%. Она может негативно повлиять на людей с ослабленным здоровьем.

