Свердловская швея стала призером федерального проекта Путина

Швея из Свердловской области Елена Кузеванова стала серебряным призером федерального конкурса «Лучший по профессии-2025». По данным правительства РФ, событие с этого года по поручению российского президента Владимира Путина стало неотъемлемой частью нацпроекта «Кадры».