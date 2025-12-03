Логотип РИА URA.RU
Свердловская швея стала призером федерального проекта Путина

03 декабря 2025 в 06:28
Церемонию провели в Государственном Кремлевском дворце

Церемонию провели в Государственном Кремлевском дворце

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Швея из Свердловской области Елена Кузеванова стала серебряным призером федерального конкурса «Лучший по профессии-2025». По данным правительства РФ, событие с этого года по поручению российского президента Владимира Путина стало неотъемлемой частью нацпроекта «Кадры».

«Конкурс „Лучший по профессии“, номинация „Лучшая швея“. Второе место — Елена Кузеванова из Свердловской области», — написано в правительственном telegram-канале.

Торжественную церемонию конкурса профессионального мастерства открыла вице-премьер России Татьяна Голикова. По данным организаторов, награды получили победители и призеры в 20 номинациях.

