Юрист Лайпанова: пенсию россиян могут взыскать за долги

Россиянам объяснили, какие суммы судебные приставы могут удержать с пенсии Фото: Илья Московец © URA.RU

Пенсию россиян могут частично взыскивать за долги. Удержания с таких выплат допускаются законом, но только в установленных пределах и под контролем судебных приставов. Об этом рассказала старший юрист Национальной юридической компании «Митра» Зульфия Лайпанова.

«По закону пенсия относится к доходам гражданина, поэтому приставы имеют право обращать на нее взыскание по статьям 99 и 101 Ф3 „Об исполнительном производстве“. Однако закон строго ограничивает размер удержаний», — процитировало слова Лайпановой агентство «Прайм».

Также Лайпанова уточнила, что арест и удержания могут распространяться на страховую и государственную пенсию по старости и инвалидности, а также на накопительную пенсию. Под взыскание попадают надбавки за выслугу лет и иные доплаты к пенсии, если они включены в общий доход гражданина.

При этом нельзя взыскивать с пенсии выплаты по потере кормильца, единовременные выплаты пенсионерам, а также компенсации по уходу за инвалидами. В большинстве случаев с пенсии разрешено удерживать не более половины суммы. Но при долгах по алиментам, а также при компенсациях за вред здоровью и в связи с потерей кормильца размер удержаний может достигать 70%.