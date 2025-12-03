ТАСС: обвиняемый в мошенничестве продюсер «Ласкового мая» скрывается в США
Андрей Разин скрывается в США, следует из материалов уголовного дела
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, которого разыскивают по уголовному делу о мошенничестве с денежными средствами поэта Сергея Кузнецова, в настоящее время проживает в США. Эти данные были получены следствием в ходе допроса его бывшего водителя. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.
«Разин в настоящее время проживает в США. Он скрылся от следствия на территории США и не намерен возвращаться в Россию», — указывается в материалах дела, имеющихся в распоряжении ТАСС.
В материалах говорится, что у Разина, помимо российского, имеется гражданство Турции. Допрошенный свидетель, бывший водитель, также сообщил, что в последний раз общался с Разиным в 2023 году по телефону, когда тот был в сильном опьянении, а видел его в 2021 году в Сочи. По данным следствия, Разин платил водителю 50 тысяч рублей ежемесячно.
Как ранее информировало URA.RU, в рамках уголовного дела в отношении продюсера Андрея Разина был определен размер причиненного материального ущерба — около 500 млн рублей. Производство по делу было инициировано в 2021 году и связано с присвоением денежных средств, причитавшихся поэту Сергею Кузнецову в качестве лицензионного вознаграждения за использование его музыкальных произведений. Кроме того, в отношении Разина зафиксировано наличие крупных долговых обязательств на территории России.
