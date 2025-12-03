Свердловчанам пообещали теплую погоду с мокрым снегом
Обильных осадков жителям региона можно не опасаться
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Свердловской области в среду, 3 декабря, установится теплая погода с небольшим и мокрым снегом. Таким прогнозом поделился местны синоптик Алексей Пулин.
«Температура воздуха в Свердловской области днем 3 декабря: -3...+2. В Екатеринбурге облачно, ожидается небольшой снег и мокрый снег. Ветер юго-западный с порывами до 11 м/с. В дневные часы будет от 0 до +2 градусов», — указал синоптик в своем telegram-канале.
URA.RU писало ранее, что из-за аномального тепла перенесли открытие екатеринбургского «Катка на площади». По оценке метеорологов, с 3 декабря включительно в регионе ожидаются снегопады и гололедица. Характер погоды изменится только к концу недели.
