Синоптики рассказали, какая погода ждет челябинцев на Новый год

В Челябинске спрогнозировали погоду на Новый год
03 декабря 2025 в 07:14
Метеорологи обещают челябинцам стабильную погоду на новогодние праздники

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске новогодние праздники ожидаются без экстремальных морозов и резких потеплений. Такой прогноз был представлен синоптиками сервиса «Гисметео».

«31 декабря и 1 января температура воздуха в Челябинске днем будет колебаться от -10 до -11 градусов, будет малооблачно. В Новогоднюю ночь температура опустится до -12 градусов», — заявили метеорологи на сайте «Гисметео».

Как сообщало URA.RU ранее, стабильные минусовые температуры днем для челябинцев наступят лишь после 7 декабря. Они будут колебаться в районе двух-трех градусов.

