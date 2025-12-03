Синоптики рассказали, какая погода ждет челябинцев на Новый год
Метеорологи обещают челябинцам стабильную погоду на новогодние праздники
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Челябинске новогодние праздники ожидаются без экстремальных морозов и резких потеплений. Такой прогноз был представлен синоптиками сервиса «Гисметео».
«31 декабря и 1 января температура воздуха в Челябинске днем будет колебаться от -10 до -11 градусов, будет малооблачно. В Новогоднюю ночь температура опустится до -12 градусов», — заявили метеорологи на сайте «Гисметео».
Как сообщало URA.RU ранее, стабильные минусовые температуры днем для челябинцев наступят лишь после 7 декабря. Они будут колебаться в районе двух-трех градусов.
