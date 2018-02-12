Пермскую элиту обвинили в воровстве денег с платежей за ЖКХ

00:39 12 февраля 2018 0

Поиск потерянных миллиардов привел к выводам о существовании глобальной пермской ОПС. Однако все не столь однозначно Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Настоящим ударом по политической и бизнес-элите Пермского края стал отчет, посвященный банкротству расчетного центра, через который шли финансовые потоки от жителей к управляющим компаниям и энергетикам. Анализ происходящего в пермском ЖКХ привел к выводу, что в Прикамье много лет действует преступная группировка из бизнесменов, чиновников, силовиков и депутатов. Впрочем, наблюдатели полагают, что подобная трактовка событий богата на преувеличения и вскрывает интересантов подобного взгляда.

Временный управляющий «Информационно-Расчетного Центра (ИРЦ) Прикамье» Алексей Евдокимов (он входит в организацию арбитражных управляющих «Развитие») пришел к выводу, что у этой известной компании имеются признаки преднамеренного банкротства.

Пермское ЖКХ в сегодняшнем виде сформировалось преимущественно во времена правления Олега Чиркунова. И конфликты в этой отрасли не утихают до сих пор Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Ущерб от деятельности «ИРЦ-Прикамье» за 2012—2014 годы Евдокимов оценил в колоссальные 12 млрд рублей. А в числе пострадавших — население, получившее некачественные услуги ЖКХ и платившее по завышенным тарифам, государство и муниципалитеты, тратившие бюджетные деньги на ремонт коммунальной инфраструктуры, энергетики, не получившие от управляющих компаний больше 3,5 млрд рублей.

Фактически временный управляющий нанес удар по элите Прикамья и заявил, что дело о банкротстве «ИРЦ-Прикамье» может стать ключом к раскрытию аферы федерального масштаба. Сам отчет, что удивительно, написан не сухим юридическим языком, а «в красках» и местами напоминает детектив. Автор жестко раскритиковал всю систему ЖКХ в принципе. Рассказал о монополизации и криминализации этой отрасли в Пермском крае, колоссальном износе коммунальных сетей, непрозрачных тарифах, плачевном состоянии тысяч многоквартирных домов. Фонд капремонта назвал коммунальной пирамидой: «Несмотря на наличие достаточного количества контролирующих органов и многие годы реформ, ниша капремонта (как и вся сфера ЖКХ) продолжает оставаться черной дырой, куда со свистом уходят бюджетные миллиарды и сопоставимые с ними платежи граждан».

По версии автора заключения, из-за афер в пермском ЖКХ структуры Виктора Вексельберга не получили огромные суммы. Впрочем, далеко не все считают энергетиков жертвами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Основной удар пришелся на управляющие компании. Указано, что за последние четыре года было возбуждено более 50 дел о банкротстве УК. В основном эти банкротства носят «заказной» характер — чтобы не отдавать долги. В отчете перечислены все эти дела с указанием долгов перед энергетиками (в основном — «Т Плюс», «Пермская сетевая компания» миллиардера Виктора Вексельберга). Общая сумма — более 3,4 млрд.

Алексей Евдокимов заявил о повсеместных нарушениях в пермском ЖКХ. В заключении он пишет, что в Прикамье с 2006 года действует группа предприятий — более 600 компаний (УК, подрядчики, платежные структуры и другие), которые «сформировались не просто в гигантскую региональную монополию, а организованное преступное сообщество (ОПС)».

Автор также заявляет, что у сообщества был единый «центр принятия решений», ежегодно присваивалось порядка двух-трех млрд из денег, уплаченных населением. Объем рынка ЖКХ в Перми составляет порядка 23 млрд рублей. В заключении указано, что ОПС контролировала как минимум половину этих денег. Евдокимов утверждает, что переделу рынка пермского ЖКХ в пользу монополий способствуют и законодательные инициативы, пролоббированные группировками.

«Имеются признаки, указывающие на причастность государственных служащих, депутатов, судей арбитражных судов, арбитражных управляющих, экспертов, оценщиков, менеджмента ресурсоснабжающих организаций и других специальных субъектов преступного сообщества к совершению преступлений», — пишет временный управляющий и заявляет о поддержке ОПС на уровне исполнительной власти, контролирующих и правоохранительных органов. Имена не называются, но Евдокимов указывает, что отдельные разделы заключения закрыты и представлены только силовикам.

Елена Котова отмечает, что некоммерческая организация не могла быть «центром принятия решений» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центром принятия решений ОПС названа существовавшая ранее Ассоциация управляющих компаний. Возглавляла ее Елена Котова, которая сегодня руководит благотворительным фондом «Колыбель надежды».

Елена Котова пояснила «URA.RU», что Ассоциация управляющих компаний была общественной, некоммерческой организация и никакой другой структурой: «Ассоциация не имела права вмешиваться в дела ее членов, а особенно — в оперативную деятельность. Каждое предприятие — полностью самостоятельная единица».

Удар пришелся и на бывшего главу Перми, экс-сенатора, а ныне одного из наиболее влиятельных депутатов Госдумы от Прикамья Игоря Шубина. Указано, что «ИРЦ-Прикамье» заключало множественные договоры беспроцентного займа (значительную часть денег не вернули) с аффилированными структурами, в том числе ООО «Крамор» (с этой фирмой и связали имя экс-мэра). Сам Игорь Шубин сообщил «URA.RU», что пока не знакомился с заключением и пообещал дать комментарий позднее.

Игорь Шубин — один из самых влиятельных и уважаемых пермских политиков, но и его приписали к многострадальному пермскому ЖКХ Фото: Василий Заболотных © URA.RU

Помимо пермяков, «досталось» и федеральным игрокам. В первую очередь — банкам. В заключении сказано, что платежные посредники незаконно взяли под свой контроль огромные денежные потоки в ЖКХ — до 1,5 трлн рублей ежегодно. И в мошеннических схемах активное участие принимают кредитные организации, созданы банковские каналы по уводу денежных средств.

В случае с «ИРЦ-Прикамье» упомянут сразу ряд «отличившихся» банков («Авангард», «Траст», «СКБ-Банк», Инвестторгбанк), но указано, что основная масса незаконных операций проводилась через счета в Сбербанке. «Именно Сбербанк создал устойчивый банковский канал, по которому в обход закона денежные средства населения за ЖКУ уходят в теневой сектор». И еще: «Несмотря на явно подозрительный характер платежей ООО „ИРЦ-Прикамье“, Сбербанк ни разу не приостановил операции по его счетам».

«URA.RU» направило запрос в Сбербанк, чтобы выяснить, какова позиция организации относительно озвученных обвинений. Ответ пока не получен.

При Викторе Басаргине энергетики усилились настолько, что у силовиков, наконец, родились уголовные дела Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Источник, близкий к властям региона отмечает, что заключение Алексея Евдокимова вызвало недоумение и массу вопросов. Прозвучали обвинения в адрес всех, кто каким-то образом был связан с ЖКХ в период работы губернаторов Олега Чиркунова (при нем отрасль сформировалась в сегодняшнем виде) и Виктора Басаргина. Подразумеваются имена известных политиков и бизнесменов, высокопоставленных чиновников и силовиков. «Многие намерены защищать свою репутацию, поскольку восприняли этот отчет не иначе как политический заказ. Ведь было множество проверок силовиков, расследуется ряд уголовных дел в сфере ЖКХ. Но появляется вот эта версия об ОПС, которая однозначно бьет по репутации очень многих и всего региона в целом», — говорит информатор.

Другие собеседники из числа действующих чиновников уверены, что подобное заключение и версия об ОПС в пермском ЖКХ на руку только энергетикам. На сегодняшний день общественники проиграли все суды с «Пермской сетевой компанией», которая официально признана единой теплоснабжающей организации в Перми, поэтому упреки в монополизации рынка ей не опасны.

Станислав Шестаков полагает, что в пермском ЖКХ немало преступлений, но об абсолютном криминале говорить нельзя Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Также наблюдатели рассуждают, что большинство УК, которые приписали к ОПС, долгие годы находятся в жесткой конфронтации с энергетиками. И если последние заявляют о долгах, то УК регулярно говорят о завышеннии тарифов, излишнем потреблении теплоэнергии в Пермском крае и неверных начислениях со стороны поставщиков. За все время борьбы с сетевиками, УК в судах добились снижения начислений жителям на сотни млн рублей. Сегодня ряд компаний добиваются для жителей экономии на отоплении и подогреве воды: действует, в частности, проект «Энергосервис» — УК за свой счет проводят работы для снижения энергопотребления в доме (жители получают до 20% экономии), что опять же бьет по карману энергетиков.

Описанные масштабы криминала в пермском ЖКХ все же далеки от реальности, отмечает юрист Фонда содействия ТСЖ, член пермского штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Станислав Шестаков. «Безусловно, в ЖКХ совершается немало преступлений, они есть и сегодня. Но это не система, на мой взгляд. Обозначенные масштабы все же сильно преувеличены», — говорит эксперт.

От Алексея Евдокимова не удалось получить дополнительных комментариев. Сначала он сослался на занятость и пообещал, что самостоятельно свяжется с корреспондентом «URA.RU», но не сделал этого. А на повторный звонок не ответил.