Суд не стал назначать зятя умершего челябинского полпреда кредитором тестя

Суд оставил жалобу без удовлетворения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Уральского округа отказался назначать зятя умершего челябинского полпреда Николая Суденкова, Владимира Кромма, его кредитором. Как следует из материалов процесса, банкротство бывшего чиновника инициировала компания «Феррит», передавшая право требования долга матери вдовы Суденкова Наиле Менибаевой.

«Определение Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда оставить без изменения, кассационную жалобу Кромма Владимира Ивановича — без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию ВС РФ», — отмечено в постановлении, которое имеется в распоряжении URA.RU.

Суд округа подтвердил законность более ранних судебных актов, которые произвели процессуальную замену кредитора в деле о банкротстве. Изначально областной арбитраж удовлетворил ходатайство о замене общества «Феррит» на Кромма, однако апелляция отменила это решение.

Кромм оспаривал замену кредитора на Менибаеву, ссылаясь на заключение специалиста о возможной подлинности подписи в договоре цессии. Он также указывал на заинтересованность Менибаевой как матери бывшей супруги должника и ставил под сомнение законность самой сделки по уступке прав требования. Кромм счел, что «Феррит» ввели в заблуждение, долгом фактически распоряжалась вдова Някие Суденкова, а оплата по договору фактически прошла за счет средств должника.

По мнению Кромма, стороны столкнулись с компенсационным финансированием. Создана видимость, что долг купил независимый кредитор, а на самом деле все деньги и контроль остаются внутри круга заинтересованных лиц

В августе апелляционный суд отметил, что сомнения в подлинности подписи Менибаевой в подписанном в сентябре 2017 года договоре цессии возникли у Кромма спустя семь лет после подписания. При этом сама Менибаева не оспаривает факт заключения договора. Суд заключил, что аффилированность сторон сама по себе не свидетельствует о наличии оснований для пересмотра постановления суда, принятого в июле 2018 года. Документ подтвердил законность передачи прав «Феррита» Менибаевой.