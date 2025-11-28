На курганском заводе «Синтез» трудятся 50 многодетных матерей

Многодетные матери стали важной частью коллектива завода «Синтез» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На фармацевтическом предприятии «Синтез» сегодня работают 50 женщин, имеющих статус многодетной матери, причем трое из них воспитывают по пять детей. Поддержка материнства и детства является важной частью кадровой политики завода, который ежегодно расширяет собственные социальные программы в дополнение к государственным мерам. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«Поддержка семьи — одна из наших ключевых традиций. Мы гордимся, что создаем среду, в которой сотрудники могут уверенно растить детей и строить карьеру. Многодетные матери — наше большое достояние, и наша задача — обеспечивать им и их семьям комплексную поддержку», — отметила директор по персоналу и организационному развитию «Биннофарм Групп» Татьяна Федченко в группе предприятия в социальной сети «ВКонтакте».

В текущем году завод направил 4,8 млн рублей на материальную помощь сотрудникам, включая выплаты при рождении детей и заключении брака. Предприятие реализует комплексный подход к поддержке семей: дети сотрудников получают премии за отличную учебу и путевки в летние лагеря, родители первоклассников обеспечиваются финансовой помощью к началу учебного года, а более 1200 детей ежегодно получают новогодние подарки.

