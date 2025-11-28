В Сургуте сотрудник магазина толкнул женщину, на него завели дело

На мужчину завели дело по 213 УК РФ - хулиганство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сургуте расследуется уголовное дело о хулиганстве после того, как местная жительница сделала замечание продавцам магазина об отсутствии ценников на товарах. Следственные органы СК России возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Об этом сообщает telegram-канал СУ СК России.

«В соцмедиа сообщается, что в Сургуте после того, как местная жительница сделала продавцам магазина замечание об отсутствии ценников на товарах, мужчина, представившийся заместителем директора магазина, оскорбил ее и толкнул на глазах у ребенка», — сообщили в ведомстве. Сейчас идут разбирательства по делу.