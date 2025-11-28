Логотип РИА URA.RU
Челябинский суд отправил в СИЗО криминального авторитета Варосяна. Фото

28 ноября 2025 в 23:34
Мужчину выпустили из зала суда

Варосян останется за решеткой до конца января

Фото: Павел Сидоров © URA.RU

Центральный райсуд Челябинска вечером 28 ноября отправил в СИЗО криминального авторитета, лидера ОПГ «Артаковские» — Артака Варосяна. Мужчина пробудет под стражей два месяца, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Избрать в отношении Артака Варосяна меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 января 2026 года», — зачитал решение судья Борис Миронов. Варосян обвиняется по ч. 3 п. «б» ст. 163 УК России (вымогательство под угрозой насилия в особо крупном размере).

На судебное заседание Варосян прибыл с недомоганием, что потребовало медосмотра. После заключения врачей процесс продолжили, но медики остались дежурить в здании суда. Миронов установил личность подсудимого: уроженец Армении 1985 года рождения, имеющий российское гражданство. Варосян работает коммерческим директором в армянском культурном центре, женат, воспитывает троих несовершеннолетних детей четырех, 10-ти и 13-ти лет.

Варосяна заявил ходатайство об отводе следователя, а его адвокат поддержал. Указали на многочисленные нарушения.

«Следователь действовал полностью незаконно, проводя следственные действия без защитников по соглашению», — заявил защитник. Адвокат также отметил, что ни он, ни его доверитель не были ознакомлены с составом следственной группы.

Прокуратура попросила закрыть заседание от представителей СМИ, следователь и адвокаты поддержали. Судья согласилась. После удаления журналистов из зала суда заседание продолжилось в закрытом режиме.

Криминального авторитета Варосяна задержали 26 ноября сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД. Силовики провели обыски у лидера ОПГ «Артаковские» и членов его группировки, после которых были найдены незаконные предметы и установлена запрещенная деятельность в РФ. Также выявляются возможные связи Варосяна с властью и правоохранительными органами области. По данным URA.RU, Варосян с начала 2000-х годов руководил группировкой, специализирующейся на рэкете и вымогательстве.

Варосян ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В 2014 году он входил в группу бизнесмена Сергея Гребера (бывшего директора ЗАО ПО «МСУ-112» — прим. ред.), которая под угрозой расправы требовала от директора строительной фирмы переписать имущество в счет долга. В ходе другого эпизода Артак Варосян с сообщниками, пугая пистолетом, выбивал долг у представителя ООО «СпецСтройМонтаж». Тогда суд назначил ему условный срок. Помимо этого, он был осужден за крупное мошенничество и отбыл срок в колонии-поселении.

Кроме того, у главаря «Артаковских» были конфликты с азербайджанской диаспорой и чеченцами. Ему даже удалось вытеснить из области уроженца Грозного Зелимхана Полонкаева. Также Варосян пытался получить статус «вора в законе» в 2017 году, но сходка криминальных авторитетов отклонила его кандидатуру. Подробнее — в материале URA.RU.

