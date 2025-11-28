В Госавтоинспекции сделали важное объявление для челябинских водителей

Автомобилистов предупредили о надвигающемся снегопаде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинских водителей предупредили о возможных сложных погодных условиях на трассе М-5. В ночь на 29 ноября ожидается снег и гололед, особенно в Горнозаводской зоне. С соответствующим заявлением выступили в региональной Госавтоинспекции.

«На 1852-м километре автодороги М5 „Урал“ Москва-Челябинск идут осадки в виде снега. Чтобы избежать ДТП и не рисковать жизнью и здоровьем, правильно выбирайте безопасный режим движения и избегайте любых действий, которые могут привести к потере контроля над транспортным средством», — говорится в сообщении ведомства.

Также в Госавтоинспекции напомнили об опасности околонулевой температуры, которая может привести к замерзанию или таянию и, как следствие, к ухудшению сцепления колес с дорогой. Кроме того, к бдительности призвали и пешеходов, на одежде которых должны быть световозвращающие элементы.

