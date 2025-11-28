Один из самых сильных снегопадов накрыл Пермь

Снегопад в регионе не прекращается Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Пермском крае за 28 ноября выпало значительное количество осадков. Для столицы этот день стал вторым по количеству снежного покрова в этом году. Об этом сообщает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края».

«Снегопад оказался несколько сильнее ожиданий, а в Перми даже на втором месте в нынешнем году (после 28-29 апреля)», — сказано в сообщении. При этом снег в регионе продолжается.

Больше всего осадков выпало в Бисере — 14 миллиметров. В Косе, Чермозе, Чердыни и в Перми — 11 мм, в Губахе и Кочево — 10 мм, в Лысьве 9 мм, в Гайнах 8 мм, в Кунгуре и Верещагино по 6 мм.

