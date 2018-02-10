В правительстве спор: поднимать пенсионный возраст до 63 или 65 лет

14:31 10 февраля 2018 20

Академия, которая консультирует правительство, предложила свой вариант повышения пенсионного возраста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экономисты президентской РАНХиГС рассчитали оптимальное повышение пенсионного возраста. Для мужчин — 63 года, для женщин — 60 лет. Эксперты уверены, что пенсионная реформа после мая 2018 года пойдет именно по этому сценарию, ведь правительство регулярно прибегает именно к наработкам академии госслужбы. РАНХиГС разрабатывал меры по выплатам за рождение первого ребенка, обучающие программы будущих губернаторов, а также президентского кадрового резерва, «Лидеры России».

В беседе с «URA.RU» один из авторов доклада РАНХиГС специалист института прикладных экономических исследований Виктор Ляшок заметил: «Мы пришли к выводу: так как продолжительность жизни в России достаточно низкая, достаточно и менее серьезного повышения пенсионного возраста».

По словам Ляшока, это необходимо, чтобы сохранить размер пенсий хотя бы на нынешнем уровне, замечает специалист. Так, согласно прогнозу Минэкономразвития, в середине 2030-х годов число пенсионеров сравняется с количеством работников, а после и превысит его.

Это значит, что уже в 2036 году каждый работающий россиянин будет нести материальную ответственность за себя, свою семью и дополнительно за одного пенсионера.

Выхода тут два: либо увеличивать пенсионные отчисления, либо повышать пенсионный возраст.

Россия — одна из немногих стран в СНГ, где пенсионный возраст не повышали со времен СССР. Фото: Pixabay

Ляшок отмечает, что разработка РАНХиГС гуманнее чем Центра стратегических разработок Алексея Кудрина (он предлагал повысить пенсионный возраст для мужчин до 64-65 лет, у женщин — до 62-63 года). В данном случае ЦСР и РАНХиГС играют в роли плохого и доброго полицейского, считает директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. «Власть хочет уменьшить количество трансфертов из федерального бюджета в пенсионный фонд. На это и пойдет экономия. Возможно, в первый год власти и повысят пенсии, чтобы хоть как-то подсластить пилюлю. Но в дальнейшем они будут индексироваться на уровне инфляции, как и раньше», — рассказал экономист.

При этом сама проблема дефицита бюджета пенсионного фонда во многом надумана властями и такими мерами не решается, говорит политолог и экономист Никита Кричевский. «Власть сама скинула на Пенсионный фонд все выплаты чернобыльцам, героям России и Советского Союза и все остальное, фактически превратив его в собес. В текущей системе предлагают просто поменять ряд переменных в формуле выплат тем, кто будет выходить на пенсию по старости. Для них на какое-то время пенсия может и вырастет, а вот количество трансфертов из федерального бюджета на всех остальных никак не изменится», — замечает экономист.

В РАНХиГС предлагают прибавлять по три месяца к пенсионному возрасту ежегодно в первые четыре года реформы, далее — по шесть месяцев в год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Эксперт считает, что дефицит, который прогнозируется властями, с каждым годом становится все меньше за счет борьбы с теневой экономикой. Так, по его словам, в 2017 году экономика выросла на 1,5%, страховые взносы — на 9%, а налоги в целом — на 19%. «Они там считают дефицит бюджета к ВВП на 2030 год, хотя мы реально не можем предсказать, как будет расти наша экономика даже через пять лет», — говорит Кричевский.

Чтобы все разговоры о пенсионном возрасте имели большее отношение к реальной жизни, Кричевский предлагает провести массовое медико-социальное обследование. «Нужно по-новому определить предельный возраст трудоспособности. Понятно, что сегодня он выше пенсионного возраста, установленного много десятилетий назад. Важно понять насколько. У нас по всей стране сеть медико-социальных экспертиз, которые занимаются присвоением инвалидности, они легко справятся с этой проблемой. В ином случае, все разговоры о 63 и 65 годах так и останутся чистой математикой», — рассказал Кричевский.

Альтернативой повышению пенсионного возраста может стать рост пенсионных отчислений с 22% до 27% Фото: Анна Майорова © URA.RU

Как бы то ни было, власти выбрали не самое удачное время для повышения пенсионного возраста, говорит Николаев. «Традиционно такие вещи предлагаются, когда экономика растет. Сейчас, наоборот, уже четвертый год реальные доходы населения падают. Время, когда это можно было сделать относительно безболезненно, мы успешно проспали», — замечает экономист.

Однако рассчитывать, что люди выйдут на акции протеста не стоит, говорит специалист Института социологии РАН Леонтий Бызов. «За последние годы власть научилась работать с протестами, и многие не верят, что они что-то изменят, но глухое недовольство, конечно будет», — говорит социолог.

Самая главная социальная угроза, которую он видит — это трудоустройство тех, кому за 60. «Сейчас уже и тем, кому за 40 порой трудно найти работу. Я видел много расчетов от экономистов, и ни одного от специалистов по занятости — и это центральная проблема», — заключил Бызов.