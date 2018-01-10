Дюмин: «Воробьев чувствует во мне партнера, а я вижу в нем конкурента»

19:05 10 января 2018 0

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Тульской области Алексей Дюмин открыли «охоту» на перспективных управленцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве стартовал первый полуфинал всероссийского конкурса «Лидеры России», организованного администрацией президента по личному поручению Владимира Путина. В среду, 10 января, в корпоративном университете Сбербанка собрались 300 участников из ЦФО, чтобы пройти очередной жесткий отбор за место в финале. Конкуренция на данном этапе составляет один к десяти — по его итогам определится список первой тридцатки финалистов от ЦФО. Они получат по миллионному гранту на обучение, войдут в кадровый управленческий резерв России и весь год будут работать с наставниками — высокопоставленными чиновниками, губернаторами, главами госкорпораций и федеральных агентств.

Впрочем, проигравших на данном этапе уже нет. Об этом участникам в своем приветственном слове заявил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко: «Вы уже победители, так как вошли в полуфинал из 200 тысяч сильных высококвалифицированных людей, которые приняли участие в конкурсе. <…> Проигравших быть не может, потому что все вы — уже серьезный кадровый резерв для всех уровней».

Кириенко приехал на открытие полуфинала как один из будущих наставников финалистов. Он признался участникам, что на них уже началась «охота»:

«У нас тут в кулуарах развернулась дискуссия с губернаторами. Говорят, „наших не трогайте, они нам самим нужны“».

Первый замглавы АП Сергей Кириенко заявил, что наставники конкурса уже начали приглядываться к участникам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В подтверждение этих слов вслед за Кириенко на сцену стали выходить главы регионов, которые на этой площадке фактически выступали в роли хедхантеров. Губернатор Московской области Андрей Воробьев признался, что у него большие планы на развитие и обновление управленческого состава региона. «Мы ждем вас и в бизнесе, и в системе здравоохранения. <…> Приглашаем к нам всех», — заявил Воробьев и тут же добавил: «Кроме тульских кандидатов». Эта ремарка разрядила официальную обстановку, и анонсировала выступление следующего наставника — губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Тот отметил, что по ауре чувствует, что в зале собрались целеустремленные люди, рассказал о программах, запущенных в его регионе, и пожелал всем успехов. «Итог сегодняшнего полуфинала уже налицо — два губернатора вышли и каждый пытается показать свою область в лучшем свете, рассказать насколько она хороша, чтобы к ним все ехали», — начал свое выступление врио главы Орловской области Андрей Клычков, и тут же вступил в «охоту» на своего лидера: «Здесь есть один представитель орловщины — я его сразу приглашаю! Ему не надо никуда уезжать!»

В кулуарах Клычков признался «URA.RU», что взял контакт полуфиналиста у организаторов и обязательно с ним свяжется: «В любом регионе есть реальная потребность в молодых людях, которые не только выполняют указания, но и готовы самостоятельно реализовать свои идеи. Этот новый подход по подбору управленцев нового формата раскрывает управленческие бриллианты по всей стране. Я убежден, что каждый регион заинтересован в такого рода мероприятиях».

Губернатор МО Андрей Воробьев и глава Тульской области Алексей Дюмин рассказывают «URA.RU» о своих планах на финалистов конкурса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Недалеко от пресс-зоны Воробьев и Дюмин продолжили завлекать лидеров России к себе в регионы. Они рассказали «URA.RU», чему именно будут учить своих финалистов (оба губернатора заявлены в конкурсе наставниками).

«Наставничество — это диалог равных. Будем искать мотивацию для ребят, чтобы они нашли то, чем им действительно интересно заниматься», — поделился своей стратегией Воробьев. «Каждый полуфиналист уже чего-то добился, поэтому моя задача — дать своим подопечным зеленый свет, привлечь в свою команду — интегрировать их в управленческие процессы нашей области», — заявил Дюмин.

На вопрос корреспондента «URA.RU», чувствуют ли они конкуренцию между собой за лидеров, губернатор Тульской области посмотрел на своего коллегу из Подмосковья и признался: «Андрей Юрьевич [Воробьев] чувствует партнерство, а я вижу в нем конкурента».

Один из организаторов конкурса позже признался «URA.RU», что «охота» губернаторов на лидеров не была инсценирована. «Это абсолютная импровизация. Но надо признать, что главы тех регионов, где полуфиналы уже прошли, активно интересовались своими лидерами. Например, после завершения этапа в УрФО один из губернаторов федерального округа встретился со своими финалистами, а другой — даже принял нашего участника на работу».

Полуфиналист из Воронежа Александр Гречишкин рассказал, что мечтает о месте замминистра промышленности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

К губернаторской «охоте» на лидеров сами участники отнеслись по-разному. Полуфиналист из Воронежской области Александр Гречишкин заявил, что не ожидал такого ажиотажа и что, участвуя в конкурсе, поверил в работу социальных лифтов: «Честно говоря, мне достаточно тяжело поверить в то, что есть такая конкуренция за людей. Вот ты живешь, работаешь в Воронеже, а тут приезжаешь, и тебе губернаторы заявляют, что в тебе заинтересованы. Это, конечно, воодушевляет!»

Житель Подмосковья Владимир Рыбников отнесся к словам главы своего региона более скептично: «Мне кажется, что это дежурные фразы, видимо, ситуация располагает Воробьева говорить именно так. Сам я не пойду стучать ногой по кабинетам, мне это не очень интересно». Рыбников добавил, что среди его конкурентов есть большое число стартаперов и успешных бизнесменов, которые принимают участие в конкурсе не для того, чтобы попасть в политику или госуправление, а чтобы познакомиться с наставниками и обменяться с ними опытом.

1/7 На открытие первого полуфинала конкурса в ЦФО приехал первый замглавы АП Сергей Кириенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Результаты этого первого полуфинала станут известны через две недели. Все это время эксперты конкурса будут подводить итоги четырехдневного марафона. Участникам предстоит пройти несколько личных тестирований, поработать в группах, поучаствовать в мастер-классах. За всеми этапами конкурса следит наблюдательный совет, который гарантирует его открытость и честность. На этом этапе комиссия будет обращать внимание на семь основных компетенций: лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, коммуникация и влияние, внедрение изменений и инновационность. Финал конкурса пройдет в феврале.

Напомним, что заявку на «Лидеров России» мог подать любой россиянин не старше 50 лет. Конкурс является частью открытой проектной платформы «Россия — страна возможностей», цель которой развивать социальные лифты и поддерживать волонтерское движение. Оператором конкурса выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. По данным организаторов, в нем приняли участие 89 тысяч человек. До полуфинала дошли 2700 участников — по 300 человек из каждого федерального округа.