Как заработать на болельщиках ЧМ-2018

19:48 13 февраля 2018 1

На поле будут биться за чемпионство, а россияне будут на этом зарабатывать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ростуризм уличил десятки гостиниц в завышении цен перед чемпионатом мира по футболу. Особо отличились уральские отельеры. Так, екатеринбургская гостиница «Максим» просит за сутки 21 тысячу рублей за номер, стоимость которого не превышает 3,6 тыс. Цены в частном секторе также выросли в разы. Эксперты говорят о небывалом ажиотаже на рынке сервиса и услуг в городах, принимающих ЧМ-2018. «URA.RU» поговорило с экспертами по туризму и бизнесу, чтобы узнать, как россияне могут заработать на болельщиках в частном порядке, не имея контракта с официальными организаторами чемпионата и FIFA.

Сдать квартиру бабушки за 100 тысяч рублей

Сайты с предложениями снять квартиру или комнату переполнены предложениями. Те, у кого есть предпринимательская жилка, планируют отправить своих «стариков» на дачу или в отпуск, чтобы сдать их квартиры, подтверждает столичный риелтор Константин Барсуков. Тем, кто решит последовать их примеру, эксперт советует не ориентироваться на ценники в интернете: сейчас они не адекватны рыночной стоимости. Слишком дорогие квартиры останутся вовсе без жильцов, поясняет риелтор.

Квартиры в самых непривлекательных районах тоже могут принести деньги. За двушку на Уралмаше, которая обычно стоит 15 тысяч рублей в месяц, на время ЧМ-2018 просят более 80 тысяч рублей… в день Фото: скрин с сайта airbnb.ru

«Если вы хотите определить оптимальную цену своего жилья, то нужно встать на место болельщика. Поймите, почему он решит жить у вас, а не в центре города или у стадиона. Для этого нужно понять, по каким ценам сдаются квартиры в тех районах, выяснить, за сколько так их уже сдали», — советует Барсуков. Нужно сравнить свое жилье с квартирами того же уровня, инфраструктурой и транспортной доступностью. Самый верный способ — прозвонить в номера конкурентов и узнать у них, что уже сдано и по какой цене.

Эксперт также напоминает, что есть определенные риски. «Приедут незнакомые люди из других городов и стран, что останется от вашей квартиры по итогу — большой вопрос. Поэтому как минимум следует застраховать гражданскую ответственность владельцев жилья на случай, если болельщики затопят ваших соседей», — советует риелтор. Отметим, что двушку без ремонта в подмосковных Мытищах сейчас сдают на время ЧМ-2018 за 10 тысяч рублей в сутки, трешку в пределах МКАД можно найти за 30 тысяч за сутки. Екатеринбужцы скромнее: двушки в центре города стоят от двух тысяч, с видом на Исеть — за шесть.

Стать бизнесменом на две недели

Если у вас нет лишней квартиры или комнаты, но есть автомобиль, то тоже можно неплохо заработать на болельщиках — таксовать. Такой совет дал вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в туристской сфере Юрий Барзыкин. По его словам, самые большие доходы приносит даже не жилье, а сфера дополнительного сервиса.

Болельщики любят рисовать флаги на лицах. Этим можно воспользоваться Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Можно заработать на трансфере гостей. Берите в расчет еще то, что зрители едут не одни, а с семьями. Поэтому расширьте сферу своих возможных услуг с болельщиков до их жен и детей. Они и едят, и проводят свой досуг в городе, они с удовольствием будут платить за качественный сервис, например, экскурсионный», — посоветовал вице-президент РТС.

Несмотря на то, что организаторы готовят культурную программу, можно предложить свои услуги и в частном порядке. Если вы говорите на иностранных языках, то после приятной прогулки по городу можно рассчитывать на щедрые чаевые. С минимальным знанием английского предоставляются услуги по нанесению грима и рисованию плакатов. Для этого нужно будет подучить цвета национальных флагов команд-участниц и заранее закупить в нужных пропорциях гипоаллергенную краску.

Мишка, рюмка, балалайка

В случае, если у вас есть ИП, можно смело переходить на продажу сувениров и фастфуда. Эксперты отмечают очень высокую рентабельность попкорна и сладкой ваты: себестоимость сырья минимальна, оборудование можно взять в аренду, а от клиентов отбоя на таких мероприятиях не бывает. Иностранные гости очень «падки» на национальный колорит страны-хозяйки, отмечает президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.

Болельщики едут за национальным колоритом: матрешками, хохломой и казаками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«На международные мероприятия туристы едут с уже сложившимися стереотипами, на которых можно заработать. Они хотят пить медовуху, есть икру, посещать храмы и достопримечательности, слушать русские народные песни и балалайки. Обычно очень хорошо продаются сувениры и футболки с символами чемпионата», — рассказал «URA.RU» эксперт. По его словам, отдельным успехом могут пользоваться колоритные бабушки с пирожками и жареными семечками. Ресторанам и кулинарным лавкам он также порекомендовал пересмотреть меню на время чемпионата, сделать кухню более «русской».

Вне зависимости от того, какой способ заработка на болельщиках вы выберете, эксперты рекомендуют сделать это так, чтобы гости захотели вернуться в ваш город и страну ещё. Как отметил вице-президент РТС Юрий Барзыкин, самое важное — не отпугнуть гостей «высоченными ценами», а обеспечить импульс для развития своего региона:

«Не стоит пытаться сорвать на гостях куш сразу, растяните это удовольствие, пускай они приедут еще и еще».

ЧМ-2018 стартует 14 июня в Москве. Он продлится месяц до 15 июля. Болельщиков примут 11 городов. В Екатеринбурге главной площадкой ЧМ-2018 станет стадион «Центральный».