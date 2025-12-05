Екатеринбурженка с дочерью пропали на Пхукете после встречи с гидом

С женщиной прервалась связь пять дней назад Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На тайском острове Пхукет пропали Светлана и ее семилетняя дочь из Екатеринбурга. С ними нет связи уже пять дней. Об этом URA.RU сообщила сестра пропавшей женщины. По ее словам, родственники проживали в отеле Karon Village Hotel и перестали выходить на связь 1 декабря после запланированной поездки с гидом.

«26 ноября они улетели в Таиланд, хотели отметить там день рождения дочери, ей исполнилось семь лет. Жили в Karon Village Hotel. На 1 декабря у них была оплаченная экскурсия по островам. После нее телефон замолчал: звонки не проходят, в мессенджерах не отвечают уже пятые сутки», — рассказала женщина.

Родственница уточнила, что не может получить информацию ни от турфирмы, ни от гида, ни от администрации отеля: все участники поездки заявляют, что не знают, где находятся женщина и ребенок. По ее словам, в социальных сетях и мессенджерах Светлана и ее дочь с 1 декабря не проявляли активности, хотя ранее выходили на связь ежедневно.

К поискам туристок подключились местные жители, знакомые с семьей. На 6 декабря в отель запланирован выезд знакомой семьи, которая живет в Таиланде: она намерена проверить по журналу заселения, приходили ли туристки в номер после экскурсии и оставались ли их вещи в гостинице. Родственники продолжают самостоятельно обзванивать контакты в Таиланде и ждут любых сведений о местонахождении матери и ребенка.