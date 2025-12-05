Свердловчанин зарезал сожительницу из-за обидного слова

Мужчина нанес ножевые ранения свердловчанке (архивное фото) Фото: Стас Этвеш © URA.RU

В Талицком районе Свердловской области завершено расследование убийства 39-летней местной жительницы, обвиняемым по делу проходит ее сожитель. Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) готовится к направлению в суд. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Александр Шульга. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Причиной трагедии стал бытовой конфликт на почве личной неприязни, развивавшийся на фоне сильного алкогольного опьянения обвиняемого и потерпевшей. «Обнаруженный в квартире нож, ставший орудием убийства, сыщиками был изъят и в дальнейшем признан вещественным доказательством. Свой поступок обвиняемый объяснил тем, что в ходе конфликта сожительница высказалась в его адрес грубой нецензурной бранью, а также назвала обидным словом, стерпеть этого он не смог, чему в значительной степени способствовало алкогольное опьянение», — начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Следствие установило, что незадолго до убийства между сожителями произошла ссора. После конфликта женщина легла спать, а мужчина, находившийся в состоянии опьянения, по версии СК, прошел на кухню, взял нож и нанес несколько ударов по лежавшей на кровати потерпевшей. От полученных ранений она скончалась на месте.

