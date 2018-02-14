Глава ВЦИОМ: Грудинину придется сбрить усы после выборов

16:53 14 февраля 2018 7

Треть сторонников — некоммунистический электорат Фото: Анна Майорова © URA.RU

Согласно последним опросам ВЦИОМ, Владимира Путина поддерживают 71,5% россиян, кандидата от КПРФ предпринимателя Павла Грудинина — 7,3%, а лидера ЛДПР Владимира Жириновского — 5,5%. Об этом 14 февраля на пресс-конференции «Интерфакса» рассказал гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. «Соотношение политических сил установилось и в последний месяц варьируется незначительно», — заметил глава ВЦИОМ.

Рейтинг остальных кандидатов не превышает статистической погрешности, отметил Федоров. Так, поддержка телеведущей Ксении Собчак в районе 1%, основателя «Яблока» Григория Явлинского, — 0,8%, кандидата «Общероссийского народного союза» Сергея Бабурина — 0,5%, бизнес-омбудсмена Бориса Титова — 0,2%, лидера «Коммунистов России» Максима Сурайкина — 0,1%.

Федоров отметил, что узнаваемость Грудинина значительно выросла с января. Так, 9—14 января о нем знали лишь 46% россиян, тогда как сейчас его узнаваемость в районе 70%. При этом рейтинг Грудинина за это время почти не рос: пока что он недотягивает до рейтинга КПРФ, которую поддерживают 9,6% россиян.

По слова Федорова, Грудинина поддерживает лишь половина избирателей КПРФ, а еще треть его сторонников — это некоммунистический электорат.

При этом глава ВЦИОМ считает, что выдвижение Грудинина, а не Зюганова было удачным решением для КПРФ. «В декабре, когда основным кандидатом от КПРФ считался Геннадий Зюганов, его рейтинг был районе 3,3%-3,7% и шансов на второе место в гонке у него почти не было. Если бы КПРФ выдвинула Зюганова, речь бы шла об острой борьбе за второе место, в которой фаворитом был бы Владимир Жириновский», — заметил Федоров.

Рейтинг Путина, Жириновского и Грудинина стабилен уже почти месяц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Однако прогнозировать, что именно Грудинин в марте 2018 года займет второе место, глава ВЦИОМ не стал: многое зависит от дебатов и от того, как развернется гонка в ближайшие недели. «Тем не менее, я почти уверен, что после выборов Грудинину придется сбрить усы (имеется в виду интервью предпринимателя Юрию Дудя, в котором тот пообещал сбрить усы, если наберет меньше 15% голосов — прим. ред.), — считает Федоров.

Главной угрозой кандидату от КПРФ директор ВЦИОМ видит Максима Сурайкина и Сергея Бабурина, которые могут попытаться оттянуть его электорат во время теледебатов. При этом все трое вряд ли смогут стать лидерами левого фланга и преемниками Геннадия Зюганова после выборов. Грудинина коммунисты считают «попутчиком», Сурайкина — спойлером, а Бабурин воспринимается как «чересчур олдскульный кандидат».

На либеральном фланге единственный из кандидатов, у которого может быть политическое будущее — это Ксения Собчак.

«Для Явлинского это, скорее всего, последние президентские выборы, Титов же регулярно участвует в выборах и получает низкий результат. Попытка создать популярную предпринимательскую партию в России обречена», — считает глава ВЦИОМ.

ВЦИОМ: Зюганов бы набрал меньше, чем Грудинин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Он полагает, что если Собчак сможет перешагнуть через 1% барьер и набрать 3-5%, то ее надежды создать собственную либеральную партию обретут реальные черты. Однако сейчас Собчак — это политик с самым высоким антирейтингом. Согласно опросам, за нее на при каких условиях не будут голосовать 88% россиян.

Согласно сведениям ВЦИОМ, на данный момент о грядущих выборах знают уже 93% россиян и 80% из них собираются идти на выборы. «Однако мы понимаем, что заявление о желании идти на выборы — это социально одобряемый ответ, поэтому пока что ориентируемся на явку в 70%», — отметил Федоров.

По мнению россиян, самые актуальные проблемы, которые президент должен будет решать после победы на выборах — это здравоохранение, образование и низкие зарплаты и пенсии. Внешняя повестка среди важных проблем в ответах россиян не присутствует.