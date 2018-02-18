ЛГБТ-активисты подозревают Памфилову в обидной видеошутке

17:51 18 февраля 2018 2

На выборах в России обсуждают гомофобию Фото: Alberto Chicote/Wikipedia

Все выходные пользователи соцсетей обсуждают новый агитационный вирусный ролик, выложенный на днях. Мнения разделились: одни считают его смешным, другие возмущаются тем, что авторы «пугают» избирателей геями и африканцами, да еще и используют эти образы для высмеивания коммунистов.

Для тех, кто еще не посмотрел: в ролике муж с женой спорят о том, нужно ли идти на выборы. Мужчина, заявив, что «обойдутся и без них», ложится спать и видит кошмар, в котором новый президент восстановил пионерскую организацию, добился в стране мегаинфляции, повысил призывной возраст до 60 лет и издал закон, по которому каждая российская семья обязана взять одинокого гея на передержку.

Вообще больше всего в ролике досталось геям, но и кандидату от КПРФ Павлу Грудинину есть на что пожаловаться Фото: Анна Майорова © URA.RU

Шутка про гомосексуалистов в итоге и вызвала основную массу недовольства. Многие обвинили авторов видео в отсутствии вкуса и дискриминации секс-меньшинств. «Что касается качества ролика, то технически он сделан неплохо. Все остальное — дело вкуса. Тезисы, шутки — они действительно смешные, в том числе и своей абсурдностью. Собственно, в ролике просто все доведено до абсурда, шутки в стиле „Камеди-клаб“. Что тут сказать? Какие комедии в стране — такие и шутки», — прокомментировал «URA.RU» ролик популярный на ютуб-блогер кинокритик Евгений Баженов, известный как BadComedian.

По словам видеоблогера, заметно, что ролик изначально раскручивался на YouTube «искусственными» методами через специальные сервисы, что уже стало своеобразным трендом этой кампании: «Сейчас вообще засилье предвыборных роликов, которые раскручиваются на YouTube. Не знаю: за они или против [кандидата в президенты от КПРФ Павла] Грудинина, но их там миллиард появился. И везде: кого-то убил, обманул, съел. У нас уже шутка в компании появилась, что если что-то плохое произошло — точно Грудинин виноват».

«Ролик и правда ржака, там есть даже гей. Но самое важное в нем в другом. Другом персонаже. (….) Этот персонаж — жена.

В прекрасной/кошмарной России будущего с ней ничего не произошло. Она по-прежнему на кухне. Это и есть самое главное достижение ролика: женщин после выборов не ждет ничего. А Россия — это женщина. Правдиво, честно, спасибо», — оценивает предвыборный ролик на своей странице в Facebook драматург «Гоголь-центра» Валерий Печейкин.

Тем временем представители ЛГБТ-сообщества шокированы и не столько самим фактом высмеивания геев, сколько тем, что сделано оно, скорее всего, за бюджетный счет.

В конечном счете, по мнению коммунистов, дело в не геях и не стоит обращать на видео внимания. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Конечно, это очень печальное событие. Это ужасно: нельзя делать социальную рекламу за счет дискредитации определенных групп населения. Там ведь не только гомофобия — еще и расизм мимоходом. И я недоумеваю: неужели это было сделано на деньги государства, на деньги избирательной комиссии? Причем снято хорошо: и постановка, и режиссура, и актерская работа — все на высоте, то есть деньги и, соответственно, организация съемок проходили на высшем уровне», — заявил один из организаторов московского гей-парада, активист ЛГБТ-сообщества Николай Баев. Как минимум он ожидает извинений от председателя ЦИК Эллы Памфиловой, если подтвердится, что комиссия как-либо причастна к данному ролику. В ЦИК «URA.RU» не смогли оперативно прокомментировать видеоролик, попросив отправить запрос.

В КПРФ, считающейся также одной из «пострадавших сторон», тоже недовольны вирусным видео: «Я считаю, что выборы президента — это важнейшее событие для страны, которое должно определять ее путь развития. И вашему информационному агентству „URA.RU“ стоило бы обсуждать программы и предложения кандидатов, а не ролики на YouTube, у которых жалкие 50 000 просмотров», — заявил «URA.RU» первый секретарь свердловского обкома Александр Ивачев.

Директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов считает, что ролик преследует в первую очередь мобилизационные цели — мотивирует граждан на то, чтобы они приняли участие в выборах. «Однако мотивировать он будет далеко не всех, а только тех, кто опасается прихода левых сил к власти. И, будем честными, таких людей немного. Рейтинги коммунистов невысоки, и все прекрасно понимают, что навряд ли Павел Грудинин победит на выборах президента РФ. Кроме того, ролик косвенно мотивирует и тех, кто не против прихода левых сил к власти — напоминает инертной части сторонников коммунистов о их существовании», — говорит Орлов. По его мнению, целевая аудитория ролика — 45+ и он носит ярко выраженный юмористический характер.

«Хотя, конечно, сам юмор можно оценивать по-разному, многие сочтут его не особенно интеллектуальным. В том числе, это представители сексуальных меньшинств, многих из них ролик обидел», — отметил политолог, подчеркнув при этом, что с электоральной точки зрения на явке это практически не скажется, так как представителей сексуальных меньшинств в стране не так много.