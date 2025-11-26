Кубок России по биатлону стартует в Ханты-Мансийске с участием звезд сборной РФ
В соревнованиях примут участие все лидеры сборной РФ
Фото: Алексей Казанцев © URA.RU
На этой неделе в России стартует биатлонный сезон — первые официальные соревнования пройдут в Ханты‑Мансийске. В них примут участие все лидеры сборной — среди них Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Даниил Серохвостов, Карим Халили, а также Светлана Миронова, Кристина Резцова, Виктория Сливко и другие известные биатлонистки. Об этом сообщает издание «Известия».
«На этой неделе стартует лыжный и биатлонный сезон в России. Наши элитные лыжники соберутся в Кировске, где проведут шесть гонок, а биатлонисты пробегут спринты, смешанную эстафету и гонки преследования в рамках Кубка России в Ханты-Мансийске», — сказано на сайте издания.
Биатлонный сезон охватит несколько регионов России. В Чувашии открыта новая трасса со стрельбищем, на Камчатке пройдет юниорское первенство, Красноярск примет чемпионат России в честь 400-летия города, а в Сочи состоится этап Кубка Содружества с горными гонками.
