Власти Перми решили снести водонапорную башню в Мотовилихе

27 ноября 2025 в 05:00
Власти демонтируют незаконно возведенную башню

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Мотовилихинском районе Перми снесут незаконно построенную водонапорную башню, расположенную на улице Макаренко, 2. Об этом говорится в распоряжении главы местной администрации Андрея Чернятьева, опубликованном на сайте администрации Перми.

«Снести самовольно возведенную постройку, расположенную по адресу: Пермь, Мотовилихинский район, вблизи улицы Макаренко, 2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Мотовилихинского района города Перми В.Н. Лыскова», — указано в официальном документе.


В Перми продолжаются действия властей по борьбе с самовольными постройками. Ранее администрация Дзержинского района подала в суд на собственника АЗС на улице Подлесной, требуя признать постройку самовольной и снести ее. Дело будет рассмотрено 10 декабря.

