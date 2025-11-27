Власти Перми решили снести водонапорную башню в Мотовилихе

Власти демонтируют незаконно возведенную башню Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Мотовилихинском районе Перми снесут незаконно построенную водонапорную башню, расположенную на улице Макаренко, 2. Об этом говорится в распоряжении главы местной администрации Андрея Чернятьева, опубликованном на сайте администрации Перми.

«Снести самовольно возведенную постройку, расположенную по адресу: Пермь, Мотовилихинский район, вблизи улицы Макаренко, 2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Мотовилихинского района города Перми В.Н. Лыскова», — указано в официальном документе.



