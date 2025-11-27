Актировки для школьников в ХМАО на сегодня: где отменили занятия

Занятия в школах ХМАО 27 ноября в некоторых школах отменены Фото: Илья Московец © URA.RU

В четверг, 27 ноября, в ХМАО ожидается температура воздуха от -20 до -25 градусов ночью, местами до -14, 19. В северных районах округа температура воздуха может упасть до -32. В течение дня температура воздуха в регионе будет варьироваться в пределах от −15 до −27 градусов. Ветер северо-западный 6-11 м/с.

Где в ХМАО объявили актированные дни

В деревнях Ламбовож, Щекурья, Саранпуль Березовского района для учащихся с 1 по 8 класс объявлен актированный день. В настоящее время температура воздуха в населенных пунктах доходит до отметки в –32 градусов.

В поселках Сосновка и Сорум Белоярского района отменены занятия для учащихся 1–4 классов. Температура воздуха в селах составляет 29 градусов ниже нуля.

Когда в ХМАО объявляют актированные дни

Решение об отмене очных уроков принимают с учетом не только температуры воздуха, но и силы ветра. Под ограничения могут попасть ученики всех возрастов — от младших классов до выпускников.

Если занятия отменяют, школы переходят на дистанционный формат обучения. Такая практика применяется в регионе с 2020 года.

Для учащихся 1–4 классов занятия отменяются при температуре −29 градусов без ветра, при −27, если скорость ветра не превышает 5 м/с, при −25 градусов, если ветер дует со скоростью от 5 до 10 м/с. А также при −24, если скорость ветра превышает 10 м/с.

Для учащихся 1–9 классов занятия отменяются при температуре −32 градуса без ветра, при −30, если скорость ветра не превышает 5 м/с, при −28, если ветер дует со скоростью от 5 до 10 м/с. Также занятия отменяются при −27 градусов, если скорость ветра превышает 10 м/с.