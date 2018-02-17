19:23 17 февраля 2018 0

Главную роль исполнил пародист Сергей Бурунов Фото: скриншот «Просто Константиновы Stream», YouTube

Пользователи соцсетей обсуждают агитационный ролик, в котором главную роль сыграл пародист Сергей Бурунов («Большая разница»). Видео распространяется вирусным образом через разные источники в Интернете.

Сюжет заключается в том, что семейная пара перед сном спорит, нужно ставить будильник в воскресенье или нет. Жена говорит, что нужно, потому что будут выборы. Муж подкалывает ее, говоря, что без нее там якобы не справятся. А потом глава семейства видит сон, в котором его в 52 года забирают в армию, ребенок-пионер просит четыре млн рублей на охрану школы, а на кухне тем временем сидит «гей на передержке», которого они обязаны приютить после его неудачных отношений. И все это результат законов президента, за которого герой ролика не голосовал. Мужчина просыпается утром в холодном поту и бежит на выборы.

Мужчина до страшного сна Фото: скриншот «Просто Константиновы Stream», YouTube

Заведующая лабораторией политических исследований Высшей школы экономики Валерия Касамара отметила, что «судя по своей аудитории в Facebook, ролик людям скорее понравился, чем не понравился»: «Старая идея взята и обыграна по актуальным темам. Мы видим там [Павла] Грудинина, что является пародией на программу коммунистов. С другой стороны — тема ЛГБТ, к которой многие неравнодушны». Отметим, что права представителей сексуальных меньшинств отстаивает кандидат в президенты Ксения Собчак.

Эксперт подчеркнула, что авторы взяли две волнующие темы, которые не оставят в стороне большую часть зрителей. «Сделано с задором», — отметила Касамара и сказала, что этот ролик отличается от предыдущих, где кандидат открытым текстом призывал голосовать.

«Хорошая попытка», «Плюс один продавшийся аккаунт», «Прикольно, мне понравилось», «Заметили, что реклама агитирует против Грудинина! Не ведитесь!», «Так за кого голосовать, чтобы так было???» — написали пользователи в Сети.

Он же после кошмаров Фото: скриншот «Просто Константиновы Stream», YouTube

Ведущий научный сотрудник Института социологии РАН Леонтий Бызов отметил, что на эти ролики стоит смотреть через призму тех, кто их снимал: «Не будет никаких заметных результатов, но люди получили гранты, оттягиваются как могут, пытаются на этом заработать. Их тоже можно понять. Сами посмеялись. Что-то сделали более или менее глупое». Бызов отметил, что в агитационном ролике используется «наезд» на группы населения, которые и так являются уязвимыми: «Использовать в политических целях имеющуюся у нас в стране гомофобию не очень красиво».

Говоря о негативном представлении коммунистов в данном ролике, эксперт сказал, что у КПРФ есть строго очерченная часть электората, которая не может существенно вырасти или уменьшиться от подобных роликов. Отметим, что идея скетча не нова. Лозунг «Голосуй или проиграешь» хорошо знаком избирателям по президентской кампании 1996 года.