Главе тюрем Зауралья коллеги скидывались на сладкое, а зэки на ремонт

19:14 19 февраля 2018 0

Ильгиз Ильясов на открытии магазина с изделиями заключенных (архив) Фото: Avito.Ru

Действующие сотрудники УФСИН России по Курганской области рассказали «URA.RU» о порядках, которые царили в зауральских колониях, когда их возглавлял Ильзиз Ильясов. Некоторые из негласных обычаев, возможно, станут новыми пунктами в обвинительном заключении экс-начальника, отстраненного от службы в связи с возбуждением уголовного дела.

Бывший начальник зауральского УФСИН Ильгиз Ильясов сейчас находится домашним арестом. Он был задержан в ноябре 2017 года по обвинению в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями (по статьям 285 и 290 УК РФ). Как сообщалось в официальном релизе регионального Следственного комитета, он получал взятки от подрядчиков, работавших на объектах УФСИН и на строительстве дома его сына, а также незаконно израсходовал около 10 млн рублей бюджетных средств, выделенных на строительство ведомственного 36-квартирного дома в селе Иковка.

Арестовали бывшего начальника зауральского УФСИН в ноябре 2017 года Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Как только Ильясов появился в 2009 году, он сразу заявил подчиненным, что они обязаны ему покупать чай и сладости», — рассказал «URA.RU» сотрудник одной из колоний, который попросил не указывать его имя. Однако, по словам мужчины, это было лишь начало бурной деятельности нового руководителя. Позже он обложил своих сотрудников «данью», вынуждая отдавать часть премий, которые сам же и подписывал.

Однако самой большой страстью Ильясова, по рассказам подчиненных, были ремонт и строительство. На благоустройство помещений колоний при этом должны были скидываться сами заключенные, вернее их родственники. «Он вынуждал сотрудников вымогать деньги, идти на нарушения закона. Те, кто не хотел этим заниматься, выдавливались или становились фигурантами уголовных дел», — рассказал работник колонии.

То, что подобный порядок ни для кого не секрет, рассказала «URA.RU» супруга одного из заключенных. «Не стесняясь, говорят, чего и сколько нужно привезти, какого цвета краску брать. Я сама привозила стройматериалы на несколько тысяч рублей», — сообщила собеседница агентства, которая не захотела афишировать свое имя.

Ильгиз Ильясов на открытии магазина с изделиями заключенных (архив) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Построенный в основном силами заключенных многоквартирный дом в поселке Иковка, был сооружен с помощью стройматериалов, произведенных в колониях. Поскольку подопечные УФСИН не отличаются большим профессионализмом, здание получилось некачественным. Именно многочисленные жалобы привлекли к ситуации со строительством внимание правоохранительных органов. Также выяснилось, что нарушения были допущены при строительстве СИЗО-1 в Кургане. По данным источников в правоохранительных органах, с учетом новых данных ущерб от хозяйственной деятельности Ильясова может составить порядка 60 млн рублей.

К тому же оказалось, что дом сына Ильясова, Тимура (в прошлом — сотрудник регионального следственного управления СК РФ), также был построен заключенными, но куда более качественно. «Было установлено, что осужденные из колонии вывозились без оформления необходимых документов, без надлежащей охраны, — рассказал порталу „Область 45“ руководитель отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ по Курганской области Денис Мокин. — В результате этого одним из осужденных был совершен побег, впоследствии оформленный документально как побег из колонии, за который он и был осужден. Надлежащая оплата труда не проводилась. Условия охраны труда тоже не соблюдались»

Над интерьером загородного дома также потрудились заключеннные Фото с сайта AVITO.RU

Двухэтажный дом мансардного типа с банным комплексом, гаражом и другими элементами благоустройства находится в дачном некоммерческом товариществе «Березовая роща». После возбуждения уголовного дала он был выставлен на продажу и оценивался в 8,7 млн рублей. «Там даже видно по интерьеру, что мебель изготовлена заключенными», — добавляют сотрудники УФСИН. По иронии судьбы, в нем-то и отбывает домашний арест Ильясов-старший.

Связаться с Ильгизом Ильясовым, чтобы получить комментарии по выдвинутым обвинениям, «URA.RU» не удалось.