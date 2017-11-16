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Главные новости Курганской области
10:02  16 ноября 2017 3

Областной суд рассмотрел апелляцию прокуратуры по мере пресечения экс-начальнику УФСИН Зауралья

Судебное заседание по избранию меры пресечения Ильгизу Ильясову, ильясов ильгиз
Ильгиз Ильясов останется под домашним арестомФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Областной суд отклонил апелляцию прокуратуры по поводу меры пресечения на время следствия бывшему руководителю регионального УФСИН Ильгизу Ильясову. Обвиняемый в коррупции Ильясов останется под домашним арестом, передает корреспондент «URA.RU».

В ходе заседания адвокат обвиняемого предоставил суду положительные характеристики Ильясова. Сам бывший руководитель курганских колоний заверил суд, что не намерен скрываться и будет сотрудничать со следствием. В итоге требования прокурора не были поддержаны судом.

Ильясов обвиняется в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями (статьи 285 и 290 УК РФ).

Следом суд рассмотрел аналогичную апелляцию по мере пресечения первому заместителю директора областного ГБУ «МФЦ» Виктору Ковалеву, которого обвиняют в превышении служебных полномочий. Он также останется под домашним арестом.

Татьяна Жаткина
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