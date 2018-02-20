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20 февраля 2018
Главные новости 
17:17  20 февраля 2018 3

Почему уральский генерал нужен для продолжения войны в Сирии

«На самом деле российскую технику вывели с Ближнего Востока лишь для ремонта»
Михаил Белый
© Служба новостей «URA.RU»
Парад в Чите. Суровикин. Путин, суровикин сергей
Главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суровикин хорошо известен уральцамФото: Портал «Забмедиа.Ру» http://zabmedia.ru/
новость из сюжета:
Война в Сирии
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В ближайшее время Россия начнет заметно наращивать военную группировку в Сирии. Возможное возвращение в регион главнокомандующего Воздушно-космическими силами России (ВКС) Сергея Суровикина свидетельствует о том, что война на Ближнем Востоке входит в новую фазу, утверждают опрошенные «URA.RU» эксперты.

Во вторник, 20 февраля, стало известно, что группировку Вооруженных сил России в Сирии может вновь возглавить Сергей Суровикин. По информации РИА «Новости», сегодня обсуждается возможность таких кадровых решений.

Севастополь и Симферополь. 2014 - 2016. Крым, вежливые люди, солдаты, армия, военные
Российские военные, похоже, нескоро уйдут из Сирии
Фото: Константин Михальчевский © URA.RU

Суровикин возглавил российскую группировку войск в Сирии в марте прошлого года. 22 ноября указом президента России он был назначен на должность главкома ВКС России. Тогда же Суровикин оставил командование группировкой в Сирии. Освободившееся место занял генерал-полковник Александр Журавлев, который сегодня командует российской группировкой в республике.

«В последнее время мы вновь столкнулись с заметной активизацией боевиков. Сейчас можно уже говорить о начале нового витка большой войны», — пояснил «URA.RU» военный эксперт, полковник в отставке Александр Жилин.

По его мнению, обсуждаемое возвращение в Сирию Сергея Суровикина может быть связано именно с ухудшением военной ситуации: «Очевидно, что эту войну нельзя закончить в одночасье, она затянется на долгие годы». Жилин полагает, что характер военных действий изменится — скорее всего, в ближайшее время активизируются диверсионные группы.

С ним солидарен и руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок.

«Боевики все еще не сломлены до конца. Думаю, что на самом деле часть российской техники из Сирии вывели лишь для ремонта. Дело в том, что с января до марта в республике — сезон пыльных бурь.

С большой долей уверенности можно предположить, что уже через две-три недели российская группировка будет значительно увеличена», — пояснил он «URA.RU».

Декабрьское заявление Владимира Путина о выводе российских войск из Сирии могло быть определенным маневром, призванным продемонстрировать, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации, предполагает в разговоре с «URA.RU» руководитель отдела исследования ближневосточных конфликтов Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. Однако, по его словам, сегодня увеличились риски резкой эскалации ситуации в регионе: «Возможно, именно поэтому в Сирию вновь может быть возвращен Сергей Суровикин, который эффективно командовал группировкой в моменты серьезных военных обострений». Эксперт также не исключил, что в ближайшее время число российских военных в республике может вырасти — прежде всего, за счет увеличения численности спецназа.

Децл, Никита Михалков, бобслей, флаг Сирии, флаг Латвии, флаг Японии, флаг сирии, сирийские демонстранты
Россия играет важнейшую роль в урегулировании сирийского кризиса
Фото: depositphotos.com © URA.RU

Эксперты сходятся во мнении, что Россия не покинет Сирию до тех пор, пока не завершит борьбу с террористами. «Никто не спорит, что в Сирии сегодня по-прежнему сложная политическая обстановка. Однако не следует принижать роль России в урегулировании сирийского кризиса — именно благодаря нам, там происходит последовательное добивание радикальных исламистских группировок», — заявил «URA.RU» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Он подчеркнул, что российским военным удалось нанести сокрушительный удар по ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). «Как организованной военной структуры ИГИЛ больше не существует», — отметил эксперт.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин объявил о победе над террористами в Сирии и отдал приказ о выводе российской группировки войск. Вместе с тем, по данным Минобороны, в регионе остались «некоторые российские силы, необходимые для обеспечения стабилизации в Сирии».

Сергей Суровикин с января по декабрь 2010 года был начальником штаба Приволжско-Уральского военного округа в Екатеринбурге. Затем он стал первым заместителем командующего войсками Центрального военного округа. На этой должности он оставался до апреля 2012 года. Сергей Суровикин стал первым общевойсковым генералом, возглавившим ВКС. Это произошло в ноябре 2017 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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