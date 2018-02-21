Между Тюменью и Екатеринбургом Ходорковский сделал неожиданный выбор

20:46 21 февраля 2018 0

Почему «Открытая Россия» в сентябре делает ставку на Тюмень? Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

«Открытая Россия» Михаила Ходорковского начала подготовку к Единому дню голосования. На Урале организация сделала неочевидный выбор: ставка будет на выдвижение кандидатов в городскую думу Тюмени. Аналогичные выборы в более протестном Екатеринбурге поддержки беглого олигарха не получат.

Как сообщил корреспонденту «URA.RU» координатор тюменского отделения движения Антон Михальчук, «задача — выставить хотя бы по одному кандидату на каждый округ». Для подготовки кандидатов «Открытая Россия» запускает в городе «Открытую школу городского депутата». Занятия там начнутся 31 марта и продлятся две недели, записаться может любой тюменец старше 18 лет. Преподавателями же станут московские политтехнологи, пиарщики и журналисты, которые готовили оппозиционных кандидатов на муниципальных выборах в Москве в 2017 году.

Эксперты считают, что депутат от «Открытой России» в Гордуме Тюмени — из области фантастики Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

«Мы фактически копируем модель, которая использовалась летом в Москве на выборах, и переносим сюда», — пояснил Антон Михальчук. На данный момент в школу записался 41 человек. «Все, кто записался, так или иначе хотят участвовать в выборах. Большая часть в качестве кандидатов, некоторые в качестве сотрудников штаба. Мы готовим достаточно серьезный корпус для выдвижения на выборах, — пояснил собеседник агентства. — Постараемся сделать их интересными. У нас задача выставить хотя бы по одному кандидату на каждый округ. Кандидаты не будут идти под нашими флагами. Они могут быть любых политических взглядов».

Михальчук трактует муниципальные выборы в Москве как показательные, поскольку в нескольких районах столицы кандидаты от «Единой России» не смогли добиться большинства мандатов. Впрочем, победу чаще получали кандидаты от «Яблока», координировавшиеся штабом Дмитрия Гудкова.

Масштабность тюменских планов контрастирует с замыслами в Екатеринбурге. Координатор «Открытой России» в Свердловской области Максим Верников пояснил «URA.RU», что на выборы будет выдвигаться он сам (от «ПАРНАСа»), что потребует от него перед регистрацией собирать подписи избирателей: «Я планирую пойти на выборы и уже фактически веду кампанию. Не знаю, удастся ли мне убедить избирательную комиссию, что собранные мною подписи будут не фальшивыми, но я буду прилагать к этому все усилия».

Также известно, что «Открытая Россия» поддержит выдвижение екатеринбургской общественной активистки Елены Парий. О других выдвиженцах, по словам Верникова, говорить пока рано. Ни о какой политической учебе в Екатеринбурге речи не идет.

В Екатеринбурге движение Ходорковского, в отличие от Тюмени, хотя бы собирало несколько десятков человек на митинги. Но даже на выборах в уральской столице серьезного представительства «Открытой России» не будет Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Политолог Александр Безделов отмечает странность выбора Тюмени, как основной площадки для попытки пройти в гордуму. Он называет политический ландшафт Екатеринбурга «более разнообразным»: «В Тюмени непопулярны либеральные партии, и с подобными взглядами они не смогут провести кандидата».

Безделов напомнил, что «в Москве проектом занимался лично Гудков в коалиции с «Яблоком»: «У нас же нет никакой серьезной платформы для того, чтобы эти кандидаты попали в думу. В Тюмени нет партии, которая бы сотрудничала с независимыми кандидатами, и нет такой персоны, как Гудков. Антон Михальчук, который возглавляет штаб Собчак, еще неизвестно, как сработает — лично я пока работы регионального штаба не вижу».

Политолог отметил — похоже, что проект создан для того, чтобы поднять шум: «Разумеется, если бы такой кандидат попал в гордуму, формат ее работы несколько изменился бы. Он стал бы такой „белой вороной“, которая пыталась бы изменить правила игры. Но потенциальная возможность этого стремится к нулю».

Руководитель Уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин уверен, что у представителей «Открытой России» практически нулевые шансы на победу: «Такой сценарий в Екатеринбурге крайне сомнителен и представляется почти невероятным. Я не слышал, чтобы у них были какие-то ресурсы. И у них нет никакой электоральной поддержки». Эксперт также сомневается в том, что состоится альянс «Открытой России» с «Яблоком»: «Я не заметил, чтобы Григорий Явлинский где-то и когда-то поддерживал Михаила Ходорковского и его идеи. Вряд ли Явлинский изменит позицию в ближайшие месяцы».

Федеральные эксперты оценивают возможности «Открытой России» на муниципальных выборах в негативном ключе. «Никаких шансов у них нет», — заявил корреспонденту «URA.RU» руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.