Арестована банда VIP-автостраховщиков. МВД подбирается к вору Соломе

07:10 26 февраля 2018 0

Мошенники с авторитетной «крышей» имитировали ДТП с дорогими авто Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Верх-Исетский суд Екатеринбурга арестовал Александра Федотова, которого называют криминальным авторитетом известным под кличкой Сандро. Он является человеком из окружения бессменного хранителя свердловского воровского общака Соломы (Владимир Соломенников). Задержанные подельники Сандро уже начали давать показания полицейским.

По словам источников «URA.RU», спецоперация по задержанию криминального авторитета Сандро и его сообщников прошла ранним утром 21 февраля в Екатеринбурге. Сотрудники ОБОП ГУ МВД по Свердловской области совместно с бойцами Росгвардии задержали до десяти человек, подозреваемых в участии в мошеннических схемах.

По данным источников, арестовано трое подозреваемых в деле автомошенников Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

По оперативным данным, группа Сандро действовала в области автострахования: мошенники имитировали ДТП с дорогостящими автомобилями, оформленными на номиналов, и оформляли страховые случаи. После получения денег машины восстанавливали в собственных автосервисах и продавали. Рассмотрение страховых случаев сопровождали сотрудники страховых компаний, входивших в состав группировки.

По данным «URA.RU», на сегодняшний день возбуждено шесть уголовных дел по факту мошенничества представителей группы Сандро. Среди потерпевших — страховые компании «Ингосстрах», «ВСК» и «ЮжУралАско». Источники «URA.RU» близкие к следствию заявляют, что в ближайшее время количество преступных эпизодов группировки расширится и будет объединено в одно делопроизводство.

Официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых не подтвердил, но и не опроверг эту информацию, ссылаясь на тайну следствия и пообещал предоставить комментарий позднее.

Источники «URA.RU» расходятся в данных о точном количестве задержанных. Называются цифры от шести до 10 человек. Нам удалось установить, что помимо Александра Федотова (его оперативники считают лидером группы), среди задержанных Роман Беляев, Сергей Чепчугов, Александр Шкороденок, Екатерина Макарова и некая Евгения. Инсайдер «URA.RU» рассказывает, что Александр Шкороденок и обе женщины согласились сотрудничать со следствием. Поэтому следователи, получив с них обязательство об явке, отпустили их домой. Сандро, Беляев и Чепчугов по решению Верх-Исетского суда арестованы.

Тимур Свердловский приходится родственником Гии

Сандро, считается человеком из окружения известного уголовного авторитета Соломы — хранителя свердловского воровского общака. Солома и Сандро традиционно считаются людьми из клана погибшего вора в законе Тимура Свердловского (Темури Мирзоев, скончавшийся в 2014 году). Представители преступного мира, рассказывают источники «URA.RU», в нынешней ситуации Солома активно контактирует со свердловским вором в законе Гией (Георгий Акоев). Собеседников агентства это не удивляет, ведь именно Тимур Свердловский был «крестником» Гии при получении им воровской короны.

На вопрос о том, «копают» ли свердловские силовики под бессменного хранителя свердловского воровского общака Солому, источники «URA.RU» отвечают: «Мы работаем над этим». Любопытно, что летом 2017 года оперативники свердловского ОБОП задержали членов группировки Шоты Катамадзе, которого причисляют к окружению другого свердловского вора в законе, вынуждено находящегося в изгнании, Автандила Кобешавидзе (Авто). Последнего, из свердловской области выдавили силовики. Согласно оперативной информации, контакт с подконтрольной территорией законник поддерживал через Катамадзе, которого борцы с оргпреступностью и задержали по схожему обвинению с Сандро — мошенничество на рынке автострахования. Способ криминального заработка у Катамадзе походил на схему Сандро: получение дохода за счет имитации ДТП. На сегодняшний день, в уголовном деле группировки Катамадзе более 50 преступных эпизодов.

Источники URA.RU из преступной среды уточняют, что удивляться схожести обвинений двух групп не стоит: «Нынешний всплеск задержаний, судя по всему, связан с тем, что слишком многие в России зарабатывают подобным образом. Слишком много средств выводится со страховых. Не думаю, что идет „работа“ непосредственно против Соломы. К задержанию Сандро, нужно относиться так, что он выбыл».