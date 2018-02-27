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27 февраля 2018
26 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
16:36  27 февраля 2018 6

Топ из мэрии Екатеринбурга переходит в правительство региона

Очередное кадровое назначение усилит Тунгусова и подвинет Гайду
Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.RU»
Празднование Дня России. Екатеринбург, якоб александр, куйвашев евгений
Областная власть оставит город без очередного специалистаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация Екатеринбурга продолжает инкорпорировать своих работников в областное правительство. По информации «URA.RU», в ближайшее время (датами называют 9 и 19 марта) губернатором Евгением Куйвашевым будет подписан указ о назначении нового заместителя регионального министра энергетики и ЖКХ. Им станет председатель комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Егор Свалов.

Конференция ОНФ. Екатеринбург, свалов егор, рябцева жанна
Свалов наладил связи с различными политическими силами, поэтому он считается ценным приобретением для областной власти
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По данным инсайдеров в обладминистрации, под Свалова создадут новую ставку, поскольку имеющиеся три пока занимают Игорь Чикризов, Андрей Кислицын и Сергей Гайда. Если прогнозы в кулуарах верны, то с уходом последнего на должность министра социальной политики региона ближе к концу этого года Свалов займет именно его ставку. Профилем деятельности нового зама станут твердые бытовые отходы.

Свалов станет 10-м сотрудником администрации Екатеринбурга, пришедшим в областную власть с мая 2016 года. Вслед за главой администрации Владимиром Тунгусовым в региональные кабинеты были инкорпорированы Сергей Швиндт (вице-губернатор), Михаил Волков (министр строительства), Светлана Учайкина (министр культуры), Александр Иванов (директор департамента информполитики), Дмитрий Катаржин (возглавляет ИАЦ), Дмитрий Леонтьев (главный по электронному правительству), Елена Нестерова (ответственная за контент сайтов), Наталья Змеева (директор МКУ «Центр муниципальных услуг»).

Сам 41-летний Егор Свалов от каких-либо комментариев сегодня отказывается: «Признаюсь, мне о таких планах пока ничего не известно». В 2000 году он окончил исторический факультет УрФУ (УрГУ) и пришел на работу в горадминистрацию, где трудился в самых разных должностях. Последним заметным движением в карьере чиновника было повышение в августе 2014 года — с замглавы комитета по благоустройству до начальника комитета по экологии, где он сменил вышедшего на пенсию Сергея Архипова.

Егора Свалова можно назвать образчиком адекватного чиновника. На любой из своих должностей он всегда готов ответить на все вопросы общественности, если они входят в сферу его компетенции, но при этом чужд интриганства и чванливости. В областном правительстве к этой положительной характеристике добавляют немного «дегтя»: «Свалов не слишком инициативен, поскольку в мэрии выскочки не ценятся — там в чести только лояльные».

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На повестке дня — новые назначения в горадминистрации

Кто станет главой комитета по экологии вместо него — пока неизвестно. Официальной позиции у мэрии по этому вопросу пока нет. Источники в горадминистрации полагают, что новым председателем также станет выходец из комитета по благоустройству горадминистрации, впрочем, «не исключен и вариант приглашения специалиста из района».

Дозвониться до министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова пока не удалось, он принимает участие в селекторном совещании. «Пока не обнародован указ — все наши с вами разговоры не более чем обсуждение слухов. Но, тем не менее, я со Сваловым знаком с 2000 года, и это человек, который знает все сферы жизнедеятельности муниципалитета. Он работал в пиаре, с депутатским корпусом, с органами госвласти, прекрасно ориентируется в сфере благоустройства, в сфере коммунального хозяйства. Вы постоянно говорите про кадровые лифты и ресурсы. И вот эта ваша информация, если она подтвердится, не очередное ли подтверждение того, что губернатор Свердловской области обращает внимание на мощных специалистов, которые выросли в муниципалитетах? И это же свидетельство того, что город вырастил себе новые кадры и готов отправлять своих специалистов на повышение. Так или иначе — давайте дождемся решения губернатора», — предложил директор департамента информполитики региона Александр Иванов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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