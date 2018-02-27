Якушев: «Даже мой парикмахер рассуждал, менять ли Большунову лыжи»

23:55 27 февраля 2018 0

Якушев, подарки и олимпийцы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев в формате чайного стола встретился с победителями и участниками Олимпийских игр-2018, которые представляли Тюменскую область в составе сборной России. Глава региона — большой любитель лыжных гонок и биатлона, поэтому общение со спортсменами и тренерами по такому поводу проходило в расслабленной и позитивной манере. Якушев много шутил, с интересом слушал рассказы ребят и даже обзавелся олимпийской манишкой с лыжных гонок и талисманом корейских игр, белым тигром Сухораном — их ему подарили сами спортсмены.

Спицов и Большунов привезли в Тюмень гроздья медалей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В большом зале правительства собрались тюменские чиновники от спорта (в хорошем смысле этого слова, как неоднократно в ходе встречи подчеркивал губернатор), тренеры чемпионов, Андрей Иванов и Евгений Ванюков, и сами олимпийцы — Александр Большунов, Денис Спицов и Мария Баталова.

Владимир Якушев подчеркнул, что результат Большунова и Спицова стал серьезным прорывом. Первый привез из Кореи три серебра и одну бронзу, став первым российским лыжником, сумевшим завоевать четыре медали на одной Олимпиаде. Второй выиграл две серебряные и одну бронзовую медали.

«Лыжные гонки — спорт достаточно тяжелый, от нас сильнейшие не приехали, но от других стран были «зубры», и вы не спасовали. Теперь вы люди достаточно узнаваемые — ведь вся страна обсуждала, нужно ли было Большунову менять лыжи перед заходом на последний круг.

Я позавчера был в парикмахерской, и там даже парикмахер рассуждал на этот счет», — поделился Владимир Якушев историей из жизни под смех присутствующих.

После хвалебных слов в адрес лыжников глава области обратился к Марии Баталовой, защитнице женской хоккейной сборной страны, занявшей на Олимпиаде 4 место. «Уровень женского хоккея растет. Вы были буквально в нескольких шагах от пьедестала, и на следующей Олимпиаде вы однозначно до него доберетесь», — приободрил он девушку. Она, сидя рядом с медалистами, явно чувствовала себя не в своей тарелке.

Якушев пообещал Баталовой победу на следующей Олимпиаде Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Еще одна хоккеистка из Тюмени, Валерия Павлова, не смогла присутствовать на встрече, однако в пресс-службе губернатора заверили, что девушка все равно встретится с Якушевым, просто чуть позже.

Победителям олимпиады в Южной Корее Александру Большунову и Денису Спицову, помимо добрых слов от первого лица области, достались денежные сертификаты на 5 миллионов рублей каждому и сертификаты на двухкомнатные квартиры в Тюмени. Тренер Большунова, Андрей Иванов, получил сертификат на 2,5 миллиона рублей, тренер Спицова, Евгений Ванюков, — на 1 миллион 250 тысяч рублей. Хоккеисткам Марии Баталовой и Валерии Павловой полагалась денежная премия в размере 575 тысяч рублей каждой.

После торжественной части дискуссия перешла в более неформальное русло. Денис Спицов признался, что на медали даже не рассчитывал. «Я радовался четвертому месту в скиатлоне, а потом приехал Саша Большунов и сказал: „Как так, что ты четвертый?“. Я рад, что на Олимпиаде мне представились три шанса, я смог реализовать их. Олимпиада сложилась неожиданно и радостно», — поделился спортсмен.

Александр Большунов напомнил, что олимпиада — это, в первую очередь, большой праздник спорта, и заверил, что никаких провокаций в их адрес от противников не было. Лыжники напоследок пожелали губернатору, чтобы в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» проводили не только Кубок мира по биатлону, но и лыжный Кубок мира.

«Ну лыжный тоже должен был там быть, — с небольшой досадой в голосе заметил Владимир Якушев. — Биатлон мы „отбили“, а лыжи не получилось».

Впрочем, это не мешает Тюменской области выделяться. Так, Владимир Якушев стал единственным губернатором, заслужившим похвалы от спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, когда он вел на «Матч ТВ» трансляцию церемонии закрытия Олимпиады. Журналист сделал главе региона комплимент, анонсируя этап кубка мира в тюмени по биатлону.

На встрече с олимпийцами Якушев показал себя настоящим поклонником зимних видов спорта. По его словам, победы Большунова и Спицова подняли интерес к лыжным гонкам в России на новый уровень. «Никто раньше и про биатлон не знал, сейчас пришел черед лыжных гонок. Я сам их люблю, с удовольствием смотрю и не пропускаю, за кубками мира слежу, в курсе всех тех событий. Любая гонка, спринты — это отдельный спектакль, и „тридцатка“, и „полтинник“. То, что вы вытворяли — это такая картинка была, от которой оторваться было невозможно. Причем люди, далекие от спорта, уже начали понимать, где какая смазка, на каком кругу лыжи надо менять. Это здорово, особенно в период, когда мы находимся под таким тяжелым прессингом», — выразил мнение Якушев.