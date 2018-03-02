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02 марта 2018
21:11  02 марта 2018 0

Уральские энергетики спасли регион-анклав от энергоблокады

Принимать работу приехал Путин. «Это аналогично запуску первого советского спутника»
Данил Бардин
© Служба новостей «URA.RU»
Визит Президента Российской Федерации Владимира Путина на ТЭС Маяковская. Город Гусев, Калининградская область, путин владимир, ковальчук борис
Владимир Путин и председатель правления ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук приняли участие в запуске объектаФото: Анна Майорова © URA.RU

Президент России Владимир Путин сегодня, 2 марта, ввел в эксплуатацию сразу две электростанции в Калининградской области. Своим визитом глава государства подчеркнул важность масштабного проекта по модернизации региональной энергосистемы. Дело в том, что особый субъект России, не имеющий сухопутных границ со страной, уже переживал несколько блэкаутов и рисковал попасть в зависимость от стран ЕС, через которые получал электроэнергию. Обе станции в рекордно короткие сроки (18 месяцев) построила компания бизнесмена Артема Бикова «Интертехэлектро», зарекомендовавшая себя крупнейшими энергостройками на Урале. Заказчиком строительства выступило ООО «Калининградская генерация», подконтрольное ПАО «Интер РАО» и АО «Роснефтегаз».

От Калиниграда до города Гусев, в нескольких километрах от которого компания «Интертехэлектро» возвела одну из двух станций — 115 километров. «Когда мы впервые приехали сюда смотреть площадку, ходили по колено в глине», — поделился с «URA.RU» воспоминаниями Артем Биков. За полтора года здесь с нуля отстроили всю необходимую для ТЭС «Маяковская» инфраструструктуру. Аналогичную станцию — «Талаховскую» — компания параллельно построила в городе Советск.

Визит Президента Российской Федерации Владимира Путина на ТЭС Маяковская. Город Гусев, Калининградская область, путин владимир, алиханов антон, ковальчук борис
На открытие объекта приехали первые лица
Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Никогда в истории постсоветской энергетики не было случая, чтобы станцию строили за 18 месяцев. Не могу сказать, что это аналогично запуску первого советского спутника, но что-то очень похожее», — рассказывает Биков. Обе станции рассчитаны на 156 МВт каждая. В беседе с «URA.RU» главный инженер «Маяковской» ТЭС Сергей Панушкин пояснил, что одна такая станция способна взять на себя треть всей нагрузки на Калининградскую область.

«За полное обеспечение региона электроэнергией отвечает Калининградская ТЭЦ-2. „Маяковская“ и „Талаховская“ ТЭС предназначены для покрытия пиковых нагрузок, например, во время ремонтных работ на других энергообъектах», — объяснил нашему агентству Панушкин. С открытием новых станций Калининград больше не будет зависеть от стран ЕС. В свое время энергосистема области строилась для работы в синхронном режиме с Литвой. Поэтому, когда Калининградская ТЭЦ вставала на ремонт или на станции случались поломки, субъект запитывала европейская страна. Но сейчас соседи готовы выйти из энергокольца.

Четыре года назад было принято решение о развитии изолированной энергосистемы Калининградской области. Строительство двух новых станций — это экватор проекта. В регионе откроется еще столько же: ТЭС «Приморская» (Светловский округ) и «Прегольская» (Гурьевский округ). Общая мощность объектов составит порядка тысячи мегаватт. Интересно, что компания «Интертехэлектро», построившая в УрФО четыре ТЭС, получила сразу два подряда. Как отметил в беседе с «URA.RU» директор компании Владимир Бабяк, это уникальный случай.

Визит Президента Российской Федерации Владимира Путина на ТЭС Маяковская. Город Гусев, Калининградская область, новак александр, путин владимир, алиханов антон, ковальчук борис
Путин осмотрел объект
Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Рынок инжиринговых компаний за последние годы в России значительно сузился. На рынке остались генподрядчики, входящие в крупные госструктуры или аффилированные с ведущими заказчиками. Поэтому тот факт, что нам — частной независимой компании — доверили строительство двух энергообъектов — выглядит как значимое достижение», — рассказал директор. Он уточнил, что также в конкурсе участвовали крупные инжиниринговые компании.

Заказчик строительства — ООО «Калининградская генерация», подконтрольная ПАО «Интер РАО» и АО «Роснефтегаз». По словам Артема Бикова, именно благодаря заказчикам проект удалось реализовать в срок. «Ничего бы не получилось, если бы не позиция „Интер РАО“ и лично председателя правления Бориса Юрьевича Ковальчука. Если бы не он, мы бы не справились», — рассказал «URA.RU» бизнесмен. Также он особо отметил вклад региональных властей. «Лично губернатор помогал, его заместитель — Елена Дятлова. Ее энергии хватило бы на несколько таких электростанций».

Визит Президента Российской Федерации Владимира Путина на ТЭС Маяковская. Город Гусев, Калининградская область, путин владимир
Президент РФ выделил время на осмотр помещений станции
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вместе с Владимиром Путиным «Маяковскую» ТЭС посетили министр энергетики Александр Новак, глава «Роснефти» Игорь Сечин и губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Гостям показали «начинку» станции, при строительстве которой использовалось преимущественно российское оборудование. «Турбины мы заказывали в Рыбинске, трансформаторы — в Екатеринбурге. Строили станцию преимущественно калиниградцы, монтажников оборудования мы привозили из Тюмени. Можно сказать, строили всей страной», — пояснил нашему агентству Артем Биков.

По его словам, трудности вызвали логистические вопросы. «Калининград — это анклав. Соответственно, это несколько границ, несколько таможен. Кроме того, калининградские предприятия, в том числе бетонные и асфальтовые заводы, в принципе не рассчитаны на работу в минусовые температуры. В такие моменты они просто встают», — рассказал бизнесмен.

После демонстрации оборудования президент в режиме видеосвязи дал команду ввести обе станции в эксплуатацию. «Эти станции обеспечат энергобезопасность региона», — отметил президент. Председатель правления ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук добавил, что обе станции работают в соответствии с техническими характеристиками. «Мы абсолютно довольны работой станций. Мы не видим сложностей в их работе», — сообщил он.

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Объект был построен в рекордные сроки Фото: Анна Майорова © URA.RU

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