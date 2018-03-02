Уральские энергетики спасли регион-анклав от энергоблокады

21:11 02 марта 2018 0

Владимир Путин и председатель правления ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук приняли участие в запуске объекта Фото: Анна Майорова © URA.RU

Президент России Владимир Путин сегодня, 2 марта, ввел в эксплуатацию сразу две электростанции в Калининградской области. Своим визитом глава государства подчеркнул важность масштабного проекта по модернизации региональной энергосистемы. Дело в том, что особый субъект России, не имеющий сухопутных границ со страной, уже переживал несколько блэкаутов и рисковал попасть в зависимость от стран ЕС, через которые получал электроэнергию. Обе станции в рекордно короткие сроки (18 месяцев) построила компания бизнесмена Артема Бикова «Интертехэлектро», зарекомендовавшая себя крупнейшими энергостройками на Урале. Заказчиком строительства выступило ООО «Калининградская генерация», подконтрольное ПАО «Интер РАО» и АО «Роснефтегаз».

От Калиниграда до города Гусев, в нескольких километрах от которого компания «Интертехэлектро» возвела одну из двух станций — 115 километров. «Когда мы впервые приехали сюда смотреть площадку, ходили по колено в глине», — поделился с «URA.RU» воспоминаниями Артем Биков. За полтора года здесь с нуля отстроили всю необходимую для ТЭС «Маяковская» инфраструструктуру. Аналогичную станцию — «Талаховскую» — компания параллельно построила в городе Советск.

На открытие объекта приехали первые лица Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Никогда в истории постсоветской энергетики не было случая, чтобы станцию строили за 18 месяцев. Не могу сказать, что это аналогично запуску первого советского спутника, но что-то очень похожее», — рассказывает Биков. Обе станции рассчитаны на 156 МВт каждая. В беседе с «URA.RU» главный инженер «Маяковской» ТЭС Сергей Панушкин пояснил, что одна такая станция способна взять на себя треть всей нагрузки на Калининградскую область.

«За полное обеспечение региона электроэнергией отвечает Калининградская ТЭЦ-2. „Маяковская“ и „Талаховская“ ТЭС предназначены для покрытия пиковых нагрузок, например, во время ремонтных работ на других энергообъектах», — объяснил нашему агентству Панушкин. С открытием новых станций Калининград больше не будет зависеть от стран ЕС. В свое время энергосистема области строилась для работы в синхронном режиме с Литвой. Поэтому, когда Калининградская ТЭЦ вставала на ремонт или на станции случались поломки, субъект запитывала европейская страна. Но сейчас соседи готовы выйти из энергокольца.

Четыре года назад было принято решение о развитии изолированной энергосистемы Калининградской области. Строительство двух новых станций — это экватор проекта. В регионе откроется еще столько же: ТЭС «Приморская» (Светловский округ) и «Прегольская» (Гурьевский округ). Общая мощность объектов составит порядка тысячи мегаватт. Интересно, что компания «Интертехэлектро», построившая в УрФО четыре ТЭС, получила сразу два подряда. Как отметил в беседе с «URA.RU» директор компании Владимир Бабяк, это уникальный случай.

Путин осмотрел объект Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Рынок инжиринговых компаний за последние годы в России значительно сузился. На рынке остались генподрядчики, входящие в крупные госструктуры или аффилированные с ведущими заказчиками. Поэтому тот факт, что нам — частной независимой компании — доверили строительство двух энергообъектов — выглядит как значимое достижение», — рассказал директор. Он уточнил, что также в конкурсе участвовали крупные инжиниринговые компании.

Заказчик строительства — ООО «Калининградская генерация», подконтрольная ПАО «Интер РАО» и АО «Роснефтегаз». По словам Артема Бикова, именно благодаря заказчикам проект удалось реализовать в срок. «Ничего бы не получилось, если бы не позиция „Интер РАО“ и лично председателя правления Бориса Юрьевича Ковальчука. Если бы не он, мы бы не справились», — рассказал «URA.RU» бизнесмен. Также он особо отметил вклад региональных властей. «Лично губернатор помогал, его заместитель — Елена Дятлова. Ее энергии хватило бы на несколько таких электростанций».

Президент РФ выделил время на осмотр помещений станции Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вместе с Владимиром Путиным «Маяковскую» ТЭС посетили министр энергетики Александр Новак, глава «Роснефти» Игорь Сечин и губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Гостям показали «начинку» станции, при строительстве которой использовалось преимущественно российское оборудование. «Турбины мы заказывали в Рыбинске, трансформаторы — в Екатеринбурге. Строили станцию преимущественно калиниградцы, монтажников оборудования мы привозили из Тюмени. Можно сказать, строили всей страной», — пояснил нашему агентству Артем Биков.

По его словам, трудности вызвали логистические вопросы. «Калининград — это анклав. Соответственно, это несколько границ, несколько таможен. Кроме того, калининградские предприятия, в том числе бетонные и асфальтовые заводы, в принципе не рассчитаны на работу в минусовые температуры. В такие моменты они просто встают», — рассказал бизнесмен.

После демонстрации оборудования президент в режиме видеосвязи дал команду ввести обе станции в эксплуатацию. «Эти станции обеспечат энергобезопасность региона», — отметил президент. Председатель правления ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук добавил, что обе станции работают в соответствии с техническими характеристиками. «Мы абсолютно довольны работой станций. Мы не видим сложностей в их работе», — сообщил он.