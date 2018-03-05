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05 марта 2018
20:42  05 марта 2018 4

Стало известно, почему Грудинин сбежал с дебатов

Кандидат получил письмо о своем золоте в Швейцарии раньше, чем его огласил ЦИК
Михаил Белый
© Служба новостей «URA.RU»
Встреча кандидата в президенты России Павла Грудинина с жителями региона в Театре эстрады. Екатеринбург, афонин юрий, грудинин павел, болдырев юрий
Павел Грудинин может быть отстранен от участия в выборахФото: Анна Майорова © URA.RU

Отказ кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина от участия в политических дебатах, скорее всего, связан с раскрытием дополнительной информации о его иностранных счетах. Эксперты, опрошенные «URA.RU», утверждают: Грудинин понял, что обнародование дискредитирующих его сведений полностью разрушает кампанию.

1 марта Павел Грудинин раскритиковал дебаты на «Первом канале», назвав их «базаром», после чего демонстративно покинул студию. Позднее его представители уточнили: кандидат в президенты от КПРФ не будет принимать участия в дискуссиях до тех пор, пока не изменят их формат.

Встреча кандидата в президенты России Павла Грудинина с жителями региона в Театре эстрады. Екатеринбург, указательный палец, грудинин павел
Участие бизнесмена Грудинина в выборах превратилось в один большой скандал, говорят политологи
Фото: Анна Майорова © URA.RU

В понедельник, 5 марта, член Центральной избирательной комиссии Александр Кинев сообщил о том, что на момент выдвижения Павла Грудинина кандидатом в президенты от КПРФ у него было не два, как считалось ранее, а 13 счетов в швейцарских банках. Это выяснилось из ответа швейцарских уполномоченных органов на запрос Федеральной налоговой службы. Европейские коллеги сообщили, что у Грудинина, помимо двух счетов, было еще 11 счетов, на одном из которых хранилось золото. При этом Кинев подчеркнул, что у ЦИК нет информации об их закрытии. По его словам, наличие незакрытых счетов в зарубежных банках на момент регистрации кандидатом в президенты и «дезинформация» ЦИК является «безусловным основанием» для снятия кандидата с предвыборной гонки.

В то же время он уточнил, что этот вопрос должен решить Верховный суд. По его словам, ситуация будет обсуждаться на заседании ЦИК в среду, 7 марта.

«Отказ Грудинина от участия в дебатах, возможно, связан именно с этим. Очень похоже», — пояснил «URA.RU» политолог Евгений Минченко, отметив, что швейцарские власти должны были направить копию официального ответа Федеральной налоговой службы России и кандидату. По мнению Минченко, есть все юридические основания, чтобы 7 марта отстранить Грудинина от участия в выборах. «Но с политической точки зрения, я думаю, это было бы ошибкой», — заключил собеседник агентства.

По мнению профессора Высшей школы экономики, политолога Олега Матвейчева, Грудинин ушел с дебатов именно по причине раскрытия новой информации о его счетах за рубежом.

«Он просто уже не знает, что отвечать на это. Кандидат до этого изложил пять разных версий о своих счетах. Теперь бы потребовалась следующая. Ну, сколько уже можно!»

— заявил «URA.RU» Матвейчев. По его оценке, «Грудинин окончательно напоминает обманщика».

«Как можно рассказывать о том, что ты за народ, что ты народный кандидат, когда сам весь в иностранных счетах и иностранной недвижимости. Мне кажется, он просто потерял всякую связь с реальностью», — сказал собеседник «URA.RU». Матвейчев полагает, что Грудинина «не надо снимать с выборов»: «Иначе он начнет опять кричать, что власть его притесняет и очень боится».

Политолог Анна Федорова заявила «URA.RU», что Грудинин «все больше и больше напоминает мультипликационного персонажа». «Это такой Скрудж Макдак, которого взять, потрясти, и из него тотчас же посыплются монеты и золотые слитки. Мне вообще непонятно, как такой человек может претендовать на пост главы государства», — отметила Федорова. Она не исключила, что Верховный суд может отстранить Грудинина от участия в выборах: «Надо признать, что ЦИК проявлял максимальную лояльность по отношению к Грудинину, но он делает все для того, чтобы себя закопать».

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© Служба новостей «URA.RU»
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