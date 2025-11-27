В Кургане балалайки делали в бывшем здании собора Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Если пройти сегодня возле здания на улице Куйбышева, 36 в Кургане, то кроме торговых и офисных помещений взгляд ни за что не зацепится. Однако внутри еще осталась часть стены Богородице-Рождественского собора, который был одним из самых красивых в городе. После его закрытия в помещениях стали делать балалайки. Об этом URA.RU рассказал курганец Алексей, чей дед работал в музыкальной артели.

Византийская роскошь на купеческие деньги

Собор был одним из самых красивых в регионе Фото: Курганский госархив

Чтобы понять масштаб трагедии, нужно вернуться в XIX век. Каменный Богородице-Рождественский собор не был рядовой постройкой. Курганское купечество не скупилось: на возведение храма жертвовали щедро, желая увековечить свои фамилии и заслужить милость небес. Храм украшали четыре изящные круглые башенки по углам (одна из которых служила колокольней), а между ними, словно корона, возвышался огромный купол, отметил Алексей. Он, глядя на фото храма добавил, что внутри переливались золотом резные иконостасы. Пространство было организовано так, что в соборе могло разместиться более трех тысяч молящихся — цифра для того времени колоссальная.

Почему после закрытия собора, там стали делать балалайки

Собор пережил революцию и действовал даже в первые годы советской власти, оставаясь островком старого мира. Но в 1930-е годы по всей стране усилилась антирелигиозная кампания, сопровождавшаяся индустриализацией и поиском новых культурных кодов. Почему здесь появилась именно фабрика балалаек? Ответ кроется в прагматизме новой власти и злой иронии судьбы. Во-первых, акустика и громкость. Огромное пространство храма с его сводами идеально подходило для работы с деревом — здесь было где развернуться и хранить материалы. Во-вторых, идеологическая подмена. Большевики стремились вытеснить религиозное сознание. На смену церковным песнопениям должна была прийти народная музыка, очищенная от «буржуазного налета», доступная и простая. Балалайка — символ народного творчества — стала новой культурой. Так в алтаре появились верстаки, пояснил Алексей, который знает об этом со слов своего деда. Резные иконостасы отправились в утиль или на растопку, под куполом, где раньше витал ладан повисла древесная пыль. В помещении разместилась балалаечная артель. Архитектура пострадала первой. Чтобы превратить храм в цех, с него сбили «лишнее»: колокольня, угловатые башенки и купол были разрушены. Здание обезглавили, лишив его голоса и небесной устремленности.

Лыжи и станки вместо струн: храм в годы войны

На фабрике производили лыжи Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Музыка в стенах поруганного собора звучала недолго. Началась Великая Отечественная война, и балалайки стали неуместны. Фронту потребовались лыжи. В 1941 году артель срочно перепрофилировали. Бывший храм снова «защищал», но уже не молитвой, а экипировкой для зимних наступлений. Также сюда эвакуировали станкостроительный завод.

Замурованные стены