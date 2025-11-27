Число погибших при пожаре в Гонконге возросло до 94 человек

В специальном административном районе КНР Гонконге возросло число жертв пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court — по данным агентства Синьхуа со ссылкой на пожарную службу, на 27 ноября 2025 года погибли 94 человека. Пожар охватил высотные здания комплекса в среду. Ранее сообщалось о 83 погибших.

«Число погибших в результате пожара в жилом комплексе в Гонконге возросло до 94», — сообщает агентство Синьхуа. Власти Гонконга назвали распространение огня необычным и объявили о проведении уголовного расследования для выяснения причин трагедии. По информации газеты South China Morning Post, пожар начался с бамбуковых строительных лесов, которые были возведены вокруг домов в рамках реновации комплекса. Огонь возник в одном здании и распространился еще на три.