Курганцы вспомнили о легендарной собаке, которая страдала ради лечения людей

В тихом сквере у знаменитого на весь мир Центра Илизарова в Кургане в конце ноября 2012 года установили памятник, который невозможно обойти равнодушно. Бронзовая овчарка с металлическим аппаратом на лапе смотрит на прохожих умным, понимающим взглядом. Это не просто украшение парка, а благодарность людей четвероногому герою медицинской науки. О том, как появилась бронзовая скульптура собаки по кличке Спица — в материале URA.RU.

Прототип с «говорящим» именем Спица

Скульптор создала памятник собаке Фото: сайт центра Илизарова

У памятника собаке есть душа и реальная история. Курганский скульптор Людмила Лапердина тщательно работала над композицией. В основе лежит архивная фотография настоящей собаки Спицы. Имя овчарки оказалось пророческим и символичным для ортопедии. Спица жила в медицинском центре и стала одной из многих, кому на лапу установили аппарат Илизарова. Именно ее терпеливый и благородный облик увековечен в бронзе.

Эксперименты во имя жизни

Бронзовая овчарка находится на постаменте Фото: сайт центра Илизарова

Тема экспериментов над животными всегда вызывала сложные чувства, но врачи Центра Илизарова знали: без участия четвероногих помощников прорыв в медицине невозможен. Научные исследования, проводимые на таких собаках, как Спица, позволяют отточить методики сложнейшего лечения. Благодаря этому врачи смогли понять, как удлинять конечности, исправлять дефекты костей. Тысячи людей, которые сегодня могут ходить, обязаны выздоровлению, в том числе, экспериментальным животным.

Легенды «Собачкиного сквера»