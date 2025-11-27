Астрофизик Леб заметил противоестественное поведение кометы 3I/ATLAS

Движение космического тела озадачило ученого Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Траектория движения кометы 3I/ATLAS указывает на силы, воздействующие на объект, отличные от нагревания и газовыделения от излучения. Своими соображениями на этот счет поделился ученый Гарвардского университета Ави Леб.

«Отклонение от законов гравитации, предполагает действие сил, выходящих за рамки простого нагревания и газовыделения солнечным излучением <...> Для естественной кометы наблюдаемый уровень ускорения потребовал бы, чтобы более 10% общей массы объекта было выброшено в виде газа и пыли. При условии, что газ движется с максимальной тепловой скоростью 400 м/с. И вот в чем проблема: мы уже учли потерю примерно 10% массы, чтобы объяснить структуры хвоста и антихвоста, заметных на снимках», — написал астрофизик в своем авторском блоге.

3I/ATLAS демонстрирует поведение, которое нельзя объяснить простой природой куска льда и камня, перемещающегося в космическом пространстве. Кроме того, объект формирует структуры, для существования которых необходимы такие параметры плотности и массопереноса, которые не согласуются с теоретическими моделями естественного процесса сублимации. Сохранение структурной целостности кометы может свидетельствовать либо о высокой устойчивости его состава, либо о наличии каких-то других, пока неизвестных факторов, заключил Леб.

