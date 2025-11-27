Логотип РИА URA.RU
Экономика

Технологический сбор на смартфоны и ноутбуки рискует составить 750 и 1500 рублей

28 ноября 2025 в 03:49
Параметры будущего тарифа находятся в процессе обсуждения

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российских производителей и импортеров электроники может ждать новый технологический сбор. Согласно предложению Минпромторга, за каждый смартфон планируется взимать 750 рублей, за ноутбук — 1500 рублей.

«Минпромторг предложил обсудить параметры технологического сбора. В документе, направленном участникам консорциума „Вычислительная техника“ (АНО ВТ), указаны предварительные тарифы — 750 рублей за смартфон и 1500 рублей за ноутбук», — приводят «Ведомости» информацию от двух источников. 

Участники рынка отмечают, что эти цифры пока являются предварительными и могут быть пересмотрены. Представители отрасли подтверждают, что обсуждают именно такие параметры сбора за каждую единицу товара независимо от стоимости устройства. 

В Минпромторге уточнили, что сбор будет вводиться поэтапно. Сначала он затронет готовую продукцию: смартфоны, ноутбуки и светотехнические изделия. На втором этапе планируется распространить сбор на электронные компоненты и модули, которые используются при производстве этой техники. Окончательная стоимость технологического сбора еще не утверждена. 

