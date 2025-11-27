Логотип РИА URA.RU
Ямал признан лучшим регионом по поддержке молодых ученых

28 ноября 2025 в 04:50
Итоги озвучены на Конгрессе, который проходит в Сириусе с 26 по 28 ноября

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На V Конгрессе молодых ученых, который с 26 по 28 ноября проходит в Сириусе, был представлен рейтинг регионов страны по поддержке молодых ученых. Лидером списка в 2025 году стал Ямало-Ненецкий автономный округ.

«Ежегодный рейтинг российских регионов в части поддержки молодых ученых представили на V Конгрессе молодых ученых. В 2025 году первое место в этом рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ», — сообщили РИА Новости с места событий.

Второе и третье место в рейтинге заняли Псковская и Калужская области соответственно. Всего было проанализировано 82 региона. Информация для исследования была предоставлена от аппаратов руководителей регионов. В ходе работы было собрано 272 примера мер поддержки, а итоги подводились совместно с Госдумой.

