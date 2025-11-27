Ямал признан лучшим регионом по поддержке молодых ученых

Итоги озвучены на Конгрессе, который проходит в Сириусе с 26 по 28 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На V Конгрессе молодых ученых, который с 26 по 28 ноября проходит в Сириусе, был представлен рейтинг регионов страны по поддержке молодых ученых. Лидером списка в 2025 году стал Ямало-Ненецкий автономный округ.

