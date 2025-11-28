Логотип РИА URA.RU
В Тюменской области подскочило число вакансий для специалистов аграрной сферы

28 ноября 2025 в 05:20
Зарплата конюхов достигла почти 62 тысяч рублей

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменской области в 2025 году выросло количество предложений о работе для специалистов аграрной отрасли. Так на 17% выросло число вакансий для конюха. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито работы».

«В 2025 году в Тюменской области выросло количество предложений для специалистов аграрной сферы. Наибольший рост пришелся на профессию конюха: число вакансий увеличилось на 17%», — сообщили эксперты.

При этом средняя зарплата для данных специалистов составляет почти 62 тысячи рублей. Аналитики связывают такую динамику с развитием частных хозяйств и специализированных комплексов, где востребованы специалисты с навыками квалифицированного ухода за животными.

