В Тюменской области подскочило число вакансий для специалистов аграрной сферы

В Тюменской области в 2025 году выросло количество предложений о работе для специалистов аграрной отрасли. Так на 17% выросло число вакансий для конюха. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито работы».

«В 2025 году в Тюменской области выросло количество предложений для специалистов аграрной сферы. Наибольший рост пришелся на профессию конюха: число вакансий увеличилось на 17%», — сообщили эксперты.