В Тюменской области подскочило число вакансий для специалистов аграрной сферы
Зарплата конюхов достигла почти 62 тысяч рублей
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Тюменской области в 2025 году выросло количество предложений о работе для специалистов аграрной отрасли. Так на 17% выросло число вакансий для конюха. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито работы».
«В 2025 году в Тюменской области выросло количество предложений для специалистов аграрной сферы. Наибольший рост пришелся на профессию конюха: число вакансий увеличилось на 17%», — сообщили эксперты.
При этом средняя зарплата для данных специалистов составляет почти 62 тысячи рублей. Аналитики связывают такую динамику с развитием частных хозяйств и специализированных комплексов, где востребованы специалисты с навыками квалифицированного ухода за животными.
