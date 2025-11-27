Логотип РИА URA.RU
В Госдуме заявили о волне возвратов квартир после дела Долиной

28 ноября 2025 в 04:12
Скандал с Долиной оказал влияние на рынок недвижимости

После скандала с певицей Ларисой Долиной началась волна возвратов квартир продавцам, которые заявляют о влиянии на них мошенников. Об этом сообщила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с «Дума ТВ».

«Волна возвратов [квартир] продавцам, которые заявили о влиянии мошенников, началась... после истории с Долиной... Каждый судья выносит решение на основе собственного понимания [права]», — отметила она. Разворотнева подчеркнула, что нынешнее законодательство не содержит определений терминов «сделка под влиянием» или «продавец под влиянием», а также не устанавливает критерии для оценки признаков воздействия мошенников.

Это заявление связано с решением Второго кассационного суда, который отклонил жалобу Полины Лурье — покупательницы квартиры Ларисы Долиной. Суд оставил недвижимость в Хамовниках в собственности певицы. Жалобу Лурье рассматривала коллегия из трех судей в закрытом режиме. На такой формат настоял юрист Долиной, аргументировав это тем, что в зале суда оглашались результаты медицинской экспертизы певицы.

Певица Анастасия Сланевская, известная под сценическим псевдонимом Слава, выразила ранее резкое недовольство в отношении своей коллеги Ларисы Долиной. Артистка утверждает, что ситуация, связанная с «делом Долиной», негативно повлияла на рынок недвижимости: потенциальные покупатели опасаются быть обманутыми знаменитостями, из-за чего продажи квартир существенно затруднились.

