В Госдуме заявили о волне возвратов квартир после дела Долиной
Скандал с Долиной оказал влияние на рынок недвижимости
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
После скандала с певицей Ларисой Долиной началась волна возвратов квартир продавцам, которые заявляют о влиянии на них мошенников. Об этом сообщила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с «Дума ТВ».
«Волна возвратов [квартир] продавцам, которые заявили о влиянии мошенников, началась... после истории с Долиной... Каждый судья выносит решение на основе собственного понимания [права]», — отметила она. Разворотнева подчеркнула, что нынешнее законодательство не содержит определений терминов «сделка под влиянием» или «продавец под влиянием», а также не устанавливает критерии для оценки признаков воздействия мошенников.
Это заявление связано с решением Второго кассационного суда, который отклонил жалобу Полины Лурье — покупательницы квартиры Ларисы Долиной. Суд оставил недвижимость в Хамовниках в собственности певицы. Жалобу Лурье рассматривала коллегия из трех судей в закрытом режиме. На такой формат настоял юрист Долиной, аргументировав это тем, что в зале суда оглашались результаты медицинской экспертизы певицы.
Певица Анастасия Сланевская, известная под сценическим псевдонимом Слава, выразила ранее резкое недовольство в отношении своей коллеги Ларисы Долиной. Артистка утверждает, что ситуация, связанная с «делом Долиной», негативно повлияла на рынок недвижимости: потенциальные покупатели опасаются быть обманутыми знаменитостями, из-за чего продажи квартир существенно затруднились.
