Трамп объявил о смерти сотрудницы нацгвардии из-за стрельбы близ Белого дома
Трамп призвал жестче контролировать мигрантов
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Сотрудница нацгвардии США Сара Бекстром скончалась после атаки в Вашингтоне, о чем сообщил президент США Дональд Трамп в обращении к военным по случаю Дня благодарения. Американский лидер в связи с этим сказал, что контроль над мигрантами является приоритетом для штатов.
«Сара Бекстром из Западной Вирджинии, одна из гвардейцев, ... она только что скончалась. Ее больше нет с нами», — заявил Трамп, передает Reuters. Теперь злоумышленнику, совершившему атаку, могут предъявить обвинение в убийстве сотрудника федеральных правоохранительных органов.
Трамп в обращении к военным по случаю Дня благодарения подчеркнул, что главной задачей теперь является контроль над мигрантами. По словам главы США, инцидент с нападением на военнослужащих Национальной гвардии в Вашингтоне демонстрирует, что нет более значимого приоритета в области нацбезопасности.
За убийство сотрудника федеральных правоохранительных органов преступнику грозит смертная казнь. Ранее генпрокурор США Пэм Бонди заявляла, что гособвинение будет добиваться высшей меры наказания в случае гибели кого-либо из пострадавших.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.