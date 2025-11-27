Логотип РИА URA.RU
В ХМАО прокуратура заставила бизнесмена погасить долг по зарплате в 5 млн рублей

28 ноября 2025 в 04:06
Предприниматель не платил сотрудникам зарплату четыре месяца

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ханты-Мансийске решением суда директор компании ООО «Абсолют» погасил перед работниками задолженность по зарплате в размере пяти миллионов рублей. Как сообщили в прокуратуре округа, сотрудники сидели без денег на протяжении четырех месяцев.

«Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя ООО „Абсолют“. По версии следствия, обвиняемый в период с декабря 2024 года по март 2025 года не выплачивал заработную плату работникам организации. Общая задолженность превысила 5 млн рублей», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Предприниматель тратил поступающие на счет организации средства на другие нужды, оставляя сотрудников без оплаты. В итоге задолженность перед работниками погашена в полном объеме.

