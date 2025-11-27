В ХМАО прокуратура заставила бизнесмена погасить долг по зарплате в 5 млн рублей

Предприниматель не платил сотрудникам зарплату четыре месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ханты-Мансийске решением суда директор компании ООО «Абсолют» погасил перед работниками задолженность по зарплате в размере пяти миллионов рублей. Как сообщили в прокуратуре округа, сотрудники сидели без денег на протяжении четырех месяцев.

«Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя ООО „Абсолют“. По версии следствия, обвиняемый в период с декабря 2024 года по март 2025 года не выплачивал заработную плату работникам организации. Общая задолженность превысила 5 млн рублей», — сообщается в telegram-канале ведомства.