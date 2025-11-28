Логотип РИА URA.RU
В одном из скверов Сургута установлено новое освещение

В Сургуте в сквере на улице Федорова появилось освещение
28 ноября 2025 в 05:01
На территории сквера было установлено 11 опор и 14 светильников.

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) в сквере по улице Федорова, который находится около школы №19, установлено новое освещение. Об этом власти города сообщили в соцсети.

«Новое освещение появилось в сквере по улице Федорова. Теперь путь детей в школу №19 более комфортен и безопасен в темное время суток», — сообщила мэрия в telegram-канале.

На территории было установлено 11 опор и 14 светильников. Работы проводило «Лесопарковое хозяйство».

