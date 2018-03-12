Зачем финалист «Лидеров России» сменил «Газпром» на работу в мэрии

08:11 12 марта 2018 0

Алексей Горпинченко, став «Лидером России», сменил «Газпром» на муниципальную службу Фото пресс-службы правительства ЯНАО

15 марта в Москве состоится масштабный форум «Россия — страна возможностей». Он станет площадкой для демонстрации новых социальных лифтов, один из самых известных среди них — кадровый конкурс «Лидеры России». Его финалист из Нового Уренгоя Алексей Горпинченко уже осваивается на новом месте: со средней должности в местной «дочке» «Газпрома» он переместился на пост заместителя мэра газовой столицы России. «URA.RU» он дал первое интервью в новой должности и рассказал, какие задачи перед ним поставил губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин.

— Как вы попали на конкурс? Какие впечатления остались после финала?

— Информации о конкурсе было очень много в прессе. И уже к окончанию регистрации я решил все-таки участвовать в нем. Я уже участвовал в подобных конкурсах, например, в региональном — «Губернаторская сотня». Ожидал, что и «Лидеры России» будет интересным, но на самом деле он превзошел мои ожидания в разы.

Уже на первоначальных этапах он требовал больших объемов знаний. И в математике, и в литературе, и в географии, умения работать с большими объемами данных в ограниченное время.

Этапы вывели из зоны комфорта настолько, что мозг завелся, как в студенческие годы, когда накручиваешь знания и накручиваешь. Мероприятие было на очень высоком уровне и организационно было продумано так, что тебе не дают возможности подготовиться, а каждый день окунают в ситуацию, решить которую ты должен здесь и сейчас. И каждый день было что-то новое.

— А для чего вам участие в этом конкурсе? Рассчитывали получить новую работу?

Кобылкин присмотрел талантливого ямальца на «Лидерах России» в Сочи и предложил ему стать частью своей команды Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Во время конкурса неоднократно декларировалось, что это не конкурс для трудоустройства на работу. Это было сито, чтобы отобрать сильнейших. Но, разумеется, со стороны государства, вложив такие силы и средства для выявления людей, которые могут и хотят меняться сами, менять среду вокруг себя, привносить что-то хорошее и новое для общества, было бы неправильно не использовать такой потенциал, в том числе и на муниципальной, на государственной службе, в госкорпорациях. По факту многие конкурсанты получили предложения, которые без этого конкурса, без этого «социального лифта» могли бы не случиться.

— То есть все-таки ожидали, что предложение о работе поступит?

— Я не удивился, получив предложение о работе. Первое ощущение — это все-таки удовлетворенность тем, что показанные результаты были оценены на высоком уровне, в том числе и на уровне губернатора [Дмитрия Кобылкина]. Из его аппарата и поступило такое предложение.

— Почему вы решили променять «Газпром», о работе в котором многие мечтают, на муниципальную службу?

— Сложно назвать одну причину этого решения. Тут несколько интересов. Желание продолжить свое развитие в том числе. Предложенная работа тем и заинтересовала, что это другой масштаб, это возможность заняться чем-то важным на уровне города и в каком-то смысле на уровне региона, потому что Новый Уренгой имеет базовое значение для Ямала. Стратегическое развитие региона, экономическое развитие, инвестиции, мне это интересно.

— Коль уж коснулись темы стратегического развития… Сейчас все формируют программы развития до 2030 года. Каким вы видите это самое развитие?

Формирование программы развития Нового Уренгоя — одна из первостепенных задач Алексея Горпинченко на новом месте Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

— Проработка Стратегии-2030 — моя первоочередная задача. Я придерживаюсь принципа, что лучше не навредить. Стратегия достаточно тщательно проработана и революцию совершать в таких вещах нельзя, как бы ни хотелось быть пионером в какой-то области. Надо все обдумать, обсчитать, понимая экономику вопроса. Идеи есть, но пока не готов это обсуждать.

— Но с точки зрения не чиновника, а простого горожанина — какие проблемы вы видите в Новом Уренгое и хотите решить?

— Главное — продолжать развивать социальную инфраструктуру нашего города. Это и дороги, школы, детские сады, другие объекты социального значения. Все это однозначно должно и будет в стратегии развития, и, я надеюсь, округ нас в этом поддержит. Чтобы жизнь горожан была комфортнее. Это самое важное для любого жителя, чтобы была работа, было куда пойти с семьей отдохнуть, чтобы дети ходили в нормальные школы и садики.

— А надо ли вообще развивать северные города? Есть мнения, что вкладывать в них огромное количество сил и средств нецелесообразно. Лучше осваивать такие территории, как Ямал, вахтовым методом.

— Я — сторонник семьи. Какие бы плюсы ни возникали при работе вахтовым методом, но наш курс на то, чтобы демография улучшалась, чтобы государство прирастало новыми семьями. При вахтовом методе на северных территориях этот вопрос становится болезненным. Поэтому я за то, чтобы территория, которая уже освоена, была комфортной, местом, где живут счастливые семьи.

— Новый Уренгой, по вашему мнению, является таким местом?

Алексей без сожаления сменил место в «Газпроме» на пост в администрации Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

— Я в Уренгое с 1981 года. Пожалуй, с каждым годом он становится лучше. Нельзя сказать, что сделано все, что хотелось бы, но для того и идут эти конкурсы, чтобы пришли люди, которые могут сделать еще больше. Есть куда развиваться, но на сегодняшний день Новый Уренгой комфортен.

— За плечами уже несколько рабочих дней на новом посту. Как впечатления? Как вас встретил коллектив?

— Коллектив встретил замечательно. Со многими я знаком в администрации еще по работе в «Газпроме». Нет ощущения, что я пришел в абсолютно чужой коллектив.

— Есть мнения, что вас выбрали на эту должность еще и потому, что вы человек из «Газпрома» и знаете, как договориться с градообразующими нефтегазовыми компаниями. Так ли это?

— Я думаю, это было одной из причин, по которым предложение о работе мне поступило. Округом передо мной ставится задача оптимизировать отношения с предприятиями, чтобы они также участвовали в развитии муниципалитета, на благо, в том числе, и своих работников.